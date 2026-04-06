Identifican a nueve de los diez mineros desaparecidos en Sinaloa

La empresa Vizsla Silver confirmó la identificación de otros dos trabajadores, lo que sumaría ahora la localización sin vida de nueve de los diez colaboradores reportados como desaparecidos. La empresa señaló que continúa la coordinación con autoridades mientras mantiene comunicación con las familias afectadas.

¿Qué informó la empresa sobre los trabajadores desaparecidos?

De acuerdo con el comunicado, como resultado de los hallazgos más recientes y en coordinación con autoridades, se confirmó la identificación de los restos de Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón.

Además, la compañía detalló que nueve de los diez colegas desaparecidos han sido localizados sin vida, mientras que uno continúa en calidad de no localizado.

¿Cómo ocurrió la desaparición de los mineros en Concordia?

Los trabajadores habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un grupo armado durante la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo con testimonios de familiares. El hecho ocurrió en el municipio de Concordia, una zona con actividad minera y presencia de grupos delictivos.

Tras el reporte, autoridades federales iniciaron operativos de búsqueda para localizar a los mineros, mientras familiares y colectivos realizaron movilizaciones y llamados públicos para acelerar las investigaciones.

Detenciones y avances en la investigación del caso

La localización de los cuerpos ocurrió después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el secuestro de los trabajadores.

Durante los operativos también se reportó el hallazgo de varios restos humanos en el municipio de Concordia. Autoridades señalaron que entre ellos había un cuerpo con características similares a uno de los mineros desaparecidos, lo que derivó en procesos de identificación.

¿Cuál es la postura de Vizsla Silver ante los hechos?

La empresa indicó que su prioridad actual es acompañar a las familias afectadas y garantizar apoyo integral durante este periodo.

“Este es un desenlace profundamente doloroso y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias que hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos. Estamos con ellas, brindando acompañamiento y apoyo mientras atravesamos juntos este momento de duelo por nuestros colegas y amigos”, señaló Michael Konnert, presidente y CEO de Vizsla Silver.

¿Qué acciones realizará la compañía tras lo ocurrido?

Vizsla Silver destacó que mantendrá su compromiso con las familias de las víctimas, así como con las comunidades a las que pertenecían los trabajadores.

“Honramos la memoria de nuestros colegas no solo en el recuerdo, sino también a través de nuestro compromiso con sus familias y con las comunidades de las que formaban parte. Sus vidas fueron profundamente valiosas para nosotros y su ausencia se sentirá siempre”, añadió Konnert.

La empresa reiteró que continuará colaborando con las autoridades correspondientes en el desarrollo de las investigaciones.





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