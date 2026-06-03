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'Impresionado': EUA destaca cooperación de México en seguridad

Markwayne Mullin reconoció mayor cooperación de México en seguridad fronteriza bajo la administración de Claudia Sheinbaum, frente al gobierno anterior

  • 03
  • Junio
    2026

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, reconoció la cooperación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y combate al crimen organizado, al asegurar que la coordinación bilateral ha alcanzado niveles superiores a los registrados durante la administración anterior.

Durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes para analizar el presupuesto de la dependencia para 2027, el funcionario afirmó que la colaboración con México ha contribuido a incrementar los decomisos de drogas, armas y recursos financieros vinculados a grupos criminales.

“Estamos impresionados. Han cooperado mucho, han cooperado mucho más que la administración pasada, pero nosotros creemos en su soberanía y la vamos a respetar”, declaró Mullin.

Sus declaraciones se producen luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum expresara preocupaciones sobre posibles actos de injerencia por parte de autoridades estadounidenses en asuntos internos de México.

Advierten cambios en las estrategias de los cárteles

Durante su intervención, Mullin advirtió que los cárteles mexicanos han comenzado a modificar sus estrategias para introducir drogas a territorio estadounidense, debido al reforzamiento de los controles fronterizos.

Según explicó, durante años los grupos criminales operaron con relativa facilidad en la frontera, pero ahora recurren a métodos más sofisticados para evadir la vigilancia.

“Los cárteles se están adaptando actualmente porque tuvieron total libertad de movimiento durante la administración anterior. No invertían en tecnología; simplemente cruzaban caminando, en vehículos o a caballo”, señaló.

El funcionario reveló que recientemente fue detectado un túnel transfronterizo, además de un incremento en el uso de drones por parte de las organizaciones criminales.

La advertencia coincide con declaraciones realizadas un día antes por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien alertó sobre el riesgo de que los grupos delictivos mexicanos utilicen drones para realizar operaciones contra objetivos en Estados Unidos.

Mullin describió a los líderes de los cárteles como organizaciones altamente estructuradas y con una importante capacidad tecnológica.

“Son altamente sofisticados y están altamente organizados”, sostuvo.

El secretario, quien asumió el cargo a finales de marzo y visitó México hace apenas dos semanas para reunirse con la presidenta Sheinbaum, afirmó que toda la franja fronteriza entre ambos países se encuentra bajo la influencia de distintos grupos criminales.

“Les llaman plazas. Tienen líderes de plaza y sabemos quiénes son. Los estamos buscando y los vamos a arrestar”, aseguró.

Impulsan sistema de doble muro fronterizo

Durante la audiencia, legisladores republicanos también cuestionaron al funcionario sobre el avance de la construcción del muro fronterizo impulsado por la administración del presidente Donald Trump.

Mullin explicó que actualmente se trabaja en un sistema de doble barrera para reforzar la seguridad fronteriza. Detalló que, además del muro principal, se construye un segundo muro diseñado para dificultar las incursiones de grupos criminales.

“El muro primario fue el primero que se construyó. Pero los cárteles se adaptan; son criminales, matones y terroristas. Por eso tenemos que levantar un muro secundario, porque han estado cortando el muro existente y, antes de que podamos responder en algunas zonas remotas, logran atravesarlo”, explicó.

Añadió que la nueva infraestructura incluirá tecnología inteligente capaz de detectar movimientos, identificar cuántas personas intentan cruzar y determinar si transportan carga.

De acuerdo con Mullin, el objetivo es concluir este segundo sistema de seguridad fronteriza antes del verano de 2028.

“Es bastante impresionante. Podemos enviar un dron de inmediato para mantener vigilancia sobre ellos. Estamos bien encaminados con el muro secundario”, concluyó.


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