Defensa Nacional carece de facultades en planteles militarizados

La dependencia esclareció sus facultades tras la muerte de una menor de 13 años registrada durante las actividades en la 'Academia Militarizada Marina Doenitz'

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Ante la muerte de la adolescente Dafne registrada en una institución educativa en Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que carece de facultades para regular el funcionamiento de este tipo de escuelas.

A través de un comunicado, la dependencia federal afirmó que esto se basa en el Reglamento Interior, por lo que se derogó cualquier disposición administrativa.

"La Secretaría de la Defensa Nacional carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas de esta naturaleza".

Recordemos que este 16 de julio, una menor de 13 años perdió la vida durante las actividades realizadas en la “Academia Militarizada Marina Doenitz" con sede en Ciudad Madero, por lo que, ante diversos señalamientos, la Secretaría de Defensa Nacional decidió aclarar su posición.

Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum instó al Gobierno del Estado de Tamaulipas a realizar las indagatorias correspondientes, debido a que le corresponde a dicha administración esclarecer lo sucedido.

Gobierno de Tamaulipas debe investigar sobre caso Dafne: CSP

Ante los recientes hechos ocurridos este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que deberá ser el Gobierno de Tamaulipas quien se encargue de las investigaciones correspondientes a la muerte de la adolescente Dafne ocurrida en la Academia Militarizada Marina Doenitz con sede en Ciudad Madero.