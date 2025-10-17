Cerrar X
ley_extorsion_358315038a
Nacional

Impulsa México nueva ley nacional contra la extorsión

El gobierno federal presentó la iniciativa que unifica criterios para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, establece penas de hasta 16 años

  • 17
  • Octubre
    2025

En la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos explicaron los puntos clave de la iniciativa de Leyes contra la Extorsión.

La reforma al artículo 73 de la Constitución, publicada el pasado 9 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), permite emitir una ley general con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión en todo el país.

Uno de los principales objetivos es coordinar acciones entre autoridades federales, estatales y municipales, garantizando que la persecución del delito siga los mismos criterios en todas las entidades.

La iniciativa establece un tipo penal básico con todos los elementos necesarios para la investigación, persecución y ejecución de sentencias. Las penas previstas van de 6 a 16 años de cárcel, y se agravarán en casos que involucren:

  • Servidores públicos
  • Víctimas menores de edad o personas migrantes
  • Delitos cometidos desde centros penitenciarios

Además, el delito de extorsión será susceptible de extinción de dominio, permitiendo que los bienes relacionados con este crimen sean decomisados.

Dicha iniciativa también contempla modificaciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Por su parte, Ernestina Godoy destacó la importancia del número 089 como canal seguro para reportar casos de extorsión, reforzando la participación ciudadana en la prevención y denuncia de este delito.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25293841794616_d6e02179a1
Detienen a hombre que planeaba tiroteo en aeropuerto de Atlanta
29c1a967_fcd4_454d_b619_e88f76717138_4e70d58e76
Proponen reforma para reintegrar mujeres al mercado laboral
278e7f7d_e571_4763_9d8b_f6c1a3fad8d9_bed5930a41
Proponen garantizar espacios dignos de espera en transporte
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_31_27_PM_a0488a1031
Se dará seguimiento a los reportes por olor a gas en Nuevo Laredo
Guardia_Nacional_EUA_1843403b28
Corte permite a Trump tomar el mando de la GN de Oregon
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×