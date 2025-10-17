Impulsa México nueva ley nacional contra la extorsión

En la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos explicaron los puntos clave de la iniciativa de Leyes contra la Extorsión.

La reforma al artículo 73 de la Constitución, publicada el pasado 9 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), permite emitir una ley general con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión en todo el país.

Uno de los principales objetivos es coordinar acciones entre autoridades federales, estatales y municipales, garantizando que la persecución del delito siga los mismos criterios en todas las entidades.

La iniciativa establece un tipo penal básico con todos los elementos necesarios para la investigación, persecución y ejecución de sentencias. Las penas previstas van de 6 a 16 años de cárcel, y se agravarán en casos que involucren:

Servidores públicos

Víctimas menores de edad o personas migrantes

Delitos cometidos desde centros penitenciarios

Además, el delito de extorsión será susceptible de extinción de dominio, permitiendo que los bienes relacionados con este crimen sean decomisados.

Dicha iniciativa también contempla modificaciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Por su parte, Ernestina Godoy destacó la importancia del número 089 como canal seguro para reportar casos de extorsión, reforzando la participación ciudadana en la prevención y denuncia de este delito.

