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Inaugura Sheinbaum nueva central eléctrica en Colima

Esta infraestructura inyectará 357 megawatts (MW) adicionales al Complejo de Manzanillo, alcanzando un total de 2,860 MW en beneficio directo de todos

  • 13
  • Junio
    2026

En un paso estratégico para consolidar la autosuficiencia energética del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró de manera oficial la nueva Central de Ciclo Combinado (CCC) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el estado de Colima.

Esta infraestructura inyectará 357 megawatts (MW) adicionales al Complejo de Manzanillo, alcanzando un total de 2,860 MW en beneficio directo de comercios, industrias y más de 800,000 usuarios de la región Occidente.

2026-06-13 Inauguración Central de Ciclo Combinado. Manzanillo, Colima 02 .jpg

Durante el corte de listón, la mandataria federal enfatizó que el rescate y fortalecimiento de la CFE es un pilar indispensable para la independencia de la nación, reconociendo además la labor del personal técnico y operativo.

"Sin la Comisión Federal de Electricidad no habría soberanía energética y no habría soberanía nacional. Fortalecer a la CFE significa amar a México, significa fortalecer la soberanía nacional. Y eso es lo que estamos haciendo con la inauguración de esta planta", afirmó Sheinbaum Pardo.

2026-06-13 Inauguración Central de Ciclo Combinado. Manzanillo, Colima 03 .jpg

Asimismo, la jefa del Ejecutivo recordó que el "Segundo Piso de la Cuarta Transformación" logró revertir los ejes clave de la reforma energética de 2013, devolviéndole a la CFE el carácter de empresa pública del Estado, otorgándole prioridad en el despacho eléctrico y asegurando que genere, por lo menos, el 54 por ciento de la energía en el país.

Expansión y sustentabilidad ambiental

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que esta central se suma a otras cuatro plantas inauguradas durante la presente administración en San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán y Guanajuato. Subrayó que el proyecto no solo es eficiente, sino sustentable, ya que permitirá el ahorro de 93 millones de litros de agua al año.

Planta CFE

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, puntualizó que la obra requirió una inversión de 347.45 millones de dólares, inscrita dentro del Plan Nacional de Expansión 2025-2030.

Eficiencia y cifras clave del proyecto

La nueva infraestructura destaca por sus altos estándares tecnológicos y su menor impacto ecológico:

  • Eficiencia térmica: Alcanza un 58% de eficiencia neta, lo que significa producir más electricidad utilizando menos gas natural.

  • Reducción de emisiones: Evitará la emisión de 937 mil toneladas de dióxido de carbono () al año, lo equivalente a retirar de circulación a más de 312 mil vehículos en todo el territorio nacional.

  • Capacidad total: Eleva la capacidad del Complejo de Manzanillo a 2,860 MW.

2026-06-13 Inauguración Central de Ciclo Combinado. Manzanillo, Colima 07 .jpg

Finalmente, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, expresó su agradecimiento al Gobierno de México por esta histórica inversión.

Destacó que, gracias a esta ampliación, la central colimense se consolida como el complejo de mayor capacidad instalada en todo el país y uno de los más grandes de América Latina, demostrando que el crecimiento económico e industrial puede avanzar en perfecta armonía con el cuidado del medio ambiente.

2026-06-13 Inauguración Central de Ciclo Combinado. Manzanillo, Colima 06 .jpg


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