Inaugura Claudia Sheinbaum puente vehicular Nichupté en Cancún

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Vehicular Nichupté, una obra de 11.2 kilómetros que se convierte en una de las más extensas de América Latina sobre un cuerpo de agua y que transformará la movilidad en la zona turística de Cancún al reducir los tiempos de traslado de más de dos horas a apenas 10 minutos.

El proyecto, desarrollado para mejorar la conectividad entre la ciudad y la zona hotelera, cuenta con tres carriles —uno por sentido y uno reversible—, además de una ciclovía bidireccional. De acuerdo con autoridades federales, la infraestructura beneficiará a más de 1.3 millones de habitantes de municipios como Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, así como a cerca de 20 millones de turistas que visitan anualmente la región.

Autoridades destacan impacto en calidad de vida

Durante la inauguración, la mandataria destacó que la obra representa un cambio en la forma de desarrollar infraestructura pública, al señalar que reduce brechas de movilidad y mejora la calidad de vida de trabajadores que diariamente se trasladan hacia la zona turística. En tanto, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que ya se encuentra en construcción el Distribuidor Kukulcán, complemento vial que fortalecerá la conectividad del puente.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, subrayó que la obra no solo mejora la movilidad, sino que devuelve tiempo a las personas, lo que se traduce en un impacto directo en su calidad de vida y en el desarrollo económico de la región.

Obra estratégica: El puente, de 11.2 km, es uno de los más largos de Latinoamérica sobre un cuerpo de agua.

Movilidad clave: Reduce trayectos de más de dos horas a solo 10 minutos en Cancún.

Infraestructura integral: Cuenta con tres carriles (uno reversible) y ciclovía bidireccional.

Impacto regional: Beneficia a más de 1.3 millones de habitantes y a 20 millones de turistas al año.





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