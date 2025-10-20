Incautan más de 1 millón y medio de huachicol en Guanajuato

Autoridades de Guanajuato realizaron el mayor aseguramiento de huachicol en la historia del estado, al incautar 1 millón 675 mil litros de hidrocarburos durante un operativo en el municipio de Silao de la Victoria.

El decomiso fue resultado de un cateo efectuado en un predio ubicado sobre la carretera Silao–San Felipe, tras denuncias ciudadanas y labores de inteligencia policial que permitieron ubicar una red dedicada al almacenamiento y distribución ilegal de combustible.

En el sitio, los elementos de seguridad localizaron nueve tanques verticales tipo cisterna con diésel y combustóleo, el total decomisado, 735 mil litros de diésel y 940 mil de combustóleo, supera los $30 millones de pesos, según la Secretaría de Seguridad y Paz.

También fueron aseguradas cinco pipas, cuatro unidades tipo full, tres tractocamiones, tres tanques de transporte, 10 bombas de trasvase y 10 despachadores, además de mangueras industriales de alta presión y diversa maquinaria utilizada para la operación clandestina.

La Secretaría de Seguridad del Estado destacó que el operativo representa un duro golpe a las economías criminales que operan en la región, afectando de manera directa sus redes logísticas y financieras.

El inmueble, los vehículos, el combustible y el equipo fueron asegurados y sellados conforme a los protocolos judiciales, quedando bajo resguardo del Ministerio Público Federal.

Por otra parte, en el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y Pemex, en coordinación con autoridades estatales.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y desmantelar las redes operativas y financieras involucradas en el robo y comercialización de hidrocarburos.

Comentarios