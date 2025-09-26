Incautan más de 11 toneladas de tomate de contrabando en Paraguay

Autoridades decomisaron alrededor de 11.7 toneladas de tomate aparentemente procedentes de Brasil para ser comercializados en Paraguay.

Este operativo ocurrió en el centro de Ñemby, donde 640 cajas de tomate fueron aseguradas por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

La mercancía estaba distribuida en 133 cajas de cartón y 507 cajas de madera, detalló la dependencia.

Un agente de la unidad, así como funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilla y del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional formaron parte de dicho operativo.

Se presume que su valor aproximado ronda entre los 42,643 dólares.

