Incendio en bodega moviliza a emergencias en Iztapalapa

Un incendio en una bodega de anuncios en Iztapalapa provocó evacuaciones y una intensa movilización de cuerpos de emergencia

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Un fuerte incendio registrado la tarde de este sábado en una bodega de anuncios publicitarios y materiales de imprenta generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

El siniestro ocurrió sobre la avenida Javier Rojo Gómez, en su cruce con Eje 6 Sur, en la colonia San Pedro, donde una densa columna de humo alertó a vecinos y automovilistas al ser visible desde distintos puntos de la zona.

Movilización de emergencia

Para atender la emergencia acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México provenientes de diversas estaciones, entre ellas Central, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Servicios de emergencia laboran en Javier Rojo Gómez y Eje 6, col. San Pedro, @Alc_Iztapalapa, donde se registra el incendio de una bodega de anuncios publicitarios.



Como medida de prevención se realizó la evacuación de aproximadamente 100 personas.



Evitar circular por la… pic.twitter.com/8yOsYXdTSp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 20, 2026

Además, se desplegaron varias pipas de apoyo para reforzar las labores de combate al fuego y evitar que las llamas se extendieran a inmuebles cercanos.

Evacuación preventiva

Como medida de seguridad, aproximadamente 100 personas fueron evacuadas de la zona, mientras personal de Protección Civil implementó un perímetro de resguardo.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía facilitar el paso a los vehículos de emergencia, especialmente sobre Javier Rojo Gómez en dirección de norte a sur, para agilizar las maniobras.

De acuerdo con los primeros reportes, no se han registrado personas lesionadas; sin embargo, los trabajos de los cuerpos de rescate continúan para extinguir por completo el incendio.

Una vez controlado el siniestro, se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fuego.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar circular por la zona afectada y a seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia mientras continúan las labores.

El incidente generó afectaciones viales en la zona, por lo que se recomienda tomar rutas alternas y extremar precauciones.