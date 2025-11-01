Incendio en tienda departamental en Hermosillo deja 22 muertos

Una tragedia sacudió el centro de Hermosillo la tarde de este sábado 1 de noviembre, luego de que una explosión en una tienda departamental dejara un saldo preliminar de 22 personas fallecidas y al menos 12 lesionadas, según reportes de autoridades.

El siniestro se registró alrededor de las 15:00 horas, en el establecimiento ubicado en la intersección de las calles Doctor Noriega y Matamoros. La fuerte detonación fue seguida de un incendio que movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y diversas corporaciones de seguridad arribaron al lugar para controlar las llamas, realizar labores de rescate y la evacuación de la zona. Tras sofocar el fuego, la atención se centró en la atención a las víctimas.

De acuerdo con la información preliminar, entre las 22 víctimas mortales se encuentran: seis hombres, nueve mujeres y siete menores de edad.

Unidades del Servicio Médico Forense (SEMEFO) llegaron al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos, una escena que fue captada y difundida en videos a través de redes sociales.

En cuanto a los 12 heridos, fueron trasladados a diferentes nosocomios de la capital sonorense:

Siete al Hospital del ISSSTE

Uno a la Clínica 14 del IMSS

Dos a la Clínica del Noroeste

Dos al Hospital de Especialidades del Estado

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las personas afectadas por el estallido.

Asegura gobierno que acompañará a familias de las víctimas

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias a las familias de las víctimas. Asimismo, anunció que el gobierno estatal brindará atención integral a los afectados y sus familiares, y que colaborará plenamente con las investigaciones para esclarecer el origen de la explosión.

El director de Bomberos de Hermosillo, Matty Ortega, confirmó que los trabajos periciales continúan dentro del establecimiento para determinar la causa que provocó el estallido.

La zona permanece acordonada por cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad mientras se realizan las diligencias para el levantamiento de evidencias, a fin de deslindar responsabilidades y determinar si se trató de un accidente o algún otro factor.

