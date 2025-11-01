Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_10_edeb4585ec
Nacional

Incendio en tienda departamental en Hermosillo deja 22 muertos

De acuerdo con la información preliminar, entre las 22 víctimas mortales se encuentran seis hombres, nueve mujeres y siete menores de edad

  • 01
  • Noviembre
    2025

Una tragedia sacudió el centro de Hermosillo la tarde de este sábado 1 de noviembre, luego de que una explosión en una tienda departamental dejara un saldo preliminar de 22 personas fallecidas y al menos 12 lesionadas, según reportes de autoridades.

El siniestro se registró alrededor de las 15:00 horas, en el establecimiento ubicado en la intersección de las calles Doctor Noriega y Matamoros. La fuerte detonación fue seguida de un incendio que movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y diversas corporaciones de seguridad arribaron al lugar para controlar las llamas, realizar labores de rescate y la evacuación de la zona. Tras sofocar el fuego, la atención se centró en la atención a las víctimas.

De acuerdo con la información preliminar, entre las 22 víctimas mortales se encuentran: seis hombres, nueve mujeres y siete menores de edad.

Unidades del Servicio Médico Forense (SEMEFO) llegaron al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos, una escena que fue captada y difundida en videos a través de redes sociales.

En cuanto a los 12 heridos, fueron trasladados a diferentes nosocomios de la capital sonorense:

  • Siete al Hospital del ISSSTE
  • Uno a la Clínica 14 del IMSS
  • Dos a la Clínica del Noroeste
  • Dos al Hospital de Especialidades del Estado

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las personas afectadas por el estallido.

Explosion Waldos Sonora

Asegura gobierno que acompañará a familias de las víctimas

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias a las familias de las víctimas. Asimismo, anunció que el gobierno estatal brindará atención integral a los afectados y sus familiares, y que colaborará plenamente con las investigaciones para esclarecer el origen de la explosión.

El director de Bomberos de Hermosillo, Matty Ortega, confirmó que los trabajos periciales continúan dentro del establecimiento para determinar la causa que provocó el estallido.

La zona permanece acordonada por cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad mientras se realizan las diligencias para el levantamiento de evidencias, a fin de deslindar responsabilidades y determinar si se trató de un accidente o algún otro factor.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T091444_993_dbc96ea6b9
Confirman 23 muertos por incendio en tienda de Hermosillo
Explosion_Waldos_Sonora_d9a2005c85
Sheinbaum lamenta muerte de 23 personas en incendio en Hermosillo
f960x540_740002_814077_5050_99d791572a
Cae parte del techo de un antro en Barrio Antiguo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T111453_501_e1268f949d
No habrá trasvase entre El Cuchillo y la Marte R. Gómez: NL
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T110729_393_5f83f21a62
Piden reforzar supervisión sanitaria en barberías y spas
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T105934_305_58151d4830
Jennifer Lawrence se replantea opinar sobre política
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×