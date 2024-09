Informa AMLO que John dejó 19 colonias inundadas en Acapulco

"Este huracán no trajo muchos vientos, pero sí mucha lluvia, y se concentró esa lluvia en Acapulco, y por eso las inundaciones en 19 colonias. (...) Afortunadamente no ha habido pérdidas de vidas, en general, desde que tocó tierra este huracán hace cuatro o cinco días. Sólo han perdido la vida cinco personas, cuatro en la montaña de Guerrero y uno en Acapulco, pero ahora no hemos padecido, no hemos sufrido de pérdida de vidas, que es lo más importante, porque lo material se puede recuperar, se está cuidando eso y se está protegiendo a la población", apuntó el gobernante mexicano.