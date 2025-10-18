Cerrar X
Nacional

Informa Sheinbaum inicio de censo de daños por fuertes lluvias

Además de iniciar el conteo de los daños, la mandataria informó que luego de días de trabajo se logró la apertura parcial del camino en Huehuetla, Hidalgo

  • 18
  • Octubre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que ya se inició el censo de las viviendas damnificadas por las intensas lluvias que se registraron en varias zonas del país entre el 6 y 9 de octubre. Además, se logró la apertura parcial del camino en Huehuetla.

La jefa del Ejecutivo Federal comunicó la noticia a través de sus redes sociales: “Informamos a la población de Huehuetla, Hidalgo, que las y los servidores de la nación iniciaron el censo de viviendas afectadas para comenzar la distribución de apoyos. Ya está abierto el camino de forma parcial; poco a poco llegará más maquinaria para acelerar la limpieza. Trabajamos en coordinación con el gobierno del estado. No están solos”.

WhatsApp Image 2025-10-18 at 9.03.21 PM (1).jpeg

Recorrido en Hidalgo y supervisión en Tamaulipas

En lo que fue su quinto día de recorrido por las zonas afectadas, la Presidenta Sheinbaum sostuvo un diálogo con los pobladores y recorrió las colonias damnificadas junto al gobernador Julio Menchaca.

Este sábado, la mandataria encabezó una mesa de supervisión en Hidalgo, en coordinación con autoridades federales y locales.

Posteriormente, visitó Tamaulipas, desde donde informó que el Gobierno de México mantiene un monitoreo constante sobre el crecimiento del Río Pánuco, precisando que, hasta el momento, no representa un riesgo para la población.


