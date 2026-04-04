Informa Sheinbaum descanso y planeación durante Semana Santa

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante el periodo de Semana Santa permanecerá en la Ciudad de México, donde combinará actividades personales con labores de planeación para las próximas semanas de su gobierno.

Durante un mensaje, la mandataria explicó que aprovechará estos días para convivir con su familia, además de avanzar en temas de organización relacionados con su agenda pública, incluyendo las conferencias matutinas del mes de abril.

¿Cómo pasará Sheinbaum los días de Semana Santa?

Sheinbaum detalló que su estancia en la capital del país le permitirá visitar a sus familiares cercanos, entre ellos su nieto, así como compartir tiempo con su hijo y otros integrantes de su familia.

También señaló que dedicará parte de estos días a actividades personales junto a su esposo, Jesús María Tarriba, con quien busca aprovechar el periodo para descansar.

Combina descanso con planeación de agenda

Aunque se trata de un periodo vacacional, la presidenta indicó que continuará con labores de organización, particularmente en la preparación de las conferencias matutinas, que forman parte de su estrategia de comunicación.

Este trabajo anticipado le permitirá estructurar los temas que serán abordados a lo largo de abril, así como coordinar la información que se presentará en estos espacios.

Envía mensaje a la población

En su mensaje, Sheinbaum aprovechó para enviar un saludo a la ciudadanía durante este periodo vacacional.

“Les deseo a todas y a todos que la pasen con su familia. Mucho cariño a la familia, mucho amor a todas y a todos, y que tengan unas buenas vacaciones.”

La mandataria reiteró la importancia de aprovechar estos días para la convivencia familiar y el descanso, en un contexto donde muchas personas se trasladan o modifican sus actividades por la temporada.

Comentarios