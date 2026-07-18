Sheinbaum informa al Congreso sobre viaje a la final del Mundial

Aunque la visita tiene un motivo deportivo, se producirá en un momento relevante para la relación entre México, Estados Unidos y Canadá,

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, notificó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre su viaje a Estados Unidos para asistir a la final de la Copa Mundial 2026, luego de recibir una invitación directa del mandatario estadounidense, Donald Trump.

La mandataria saldrá del país la tarde de este sábado 18 de julio y tiene previsto regresar durante la mañana del lunes 20. El encuentro entre España y Argentina se disputará el domingo en el New York New Jersey Stadium, conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

Viaje breve y sin reunión bilateral confirmada

Sheinbaum explicó que decidió acudir debido a que la invitación fue realizada directamente por Trump. En el evento también estará el primer ministro de Canadá, Mark Carney, por lo que los líderes de los tres países anfitriones del Mundial volverán a coincidir presencialmente.

La reunión anterior ocurrió en diciembre de 2025 durante el sorteo de la competencia en Washington. Hasta el momento, no se ha confirmado una conversación bilateral formal entre Sheinbaum y Trump, mientras que la agenda preliminar del viaje aparece sin actividades públicas adicionales.

Aunque la visita tiene un motivo deportivo, se producirá en un momento relevante para la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, marcado por las conversaciones comerciales alrededor del T-MEC y la cooperación regional en seguridad y migración.

Notificación obligatoria por su salida del país

Debido a que la estancia será menor a siete días, la presidenta no necesita solicitar autorización para abandonar el territorio nacional. El artículo 88 de la Constitución establece que únicamente debe informar previamente los motivos de su ausencia al Senado o, durante los periodos de receso legislativo, a la Comisión Permanente.

El mismo ordenamiento contempla que, al finalizar el viaje, el Ejecutivo informe sobre los resultados de las gestiones realizadas. Los permisos legislativos son necesarios solamente cuando la ausencia presidencial supera los siete días.

España y Argentina disputarán el título

La final comenzará a las 13:00 horas del centro de México y cerrará la primera Copa Mundial organizada conjuntamente por tres países. España buscará su segundo campeonato, mientras que Argentina intentará defender el título obtenido en 2022 y alcanzar su cuarta corona.

Sheinbaum no asistió al partido inaugural celebrado en la Ciudad de México, pues entregó su boleto a la joven veracruzana Yolett Cervantes.

Su presencia en la final marcará así su primera aparición en un estadio durante el torneo y un nuevo encuentro con los mandatarios de los otros dos países organizadores.