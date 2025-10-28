Inhabilitan laboratorio clandestino en Baja California
Fuerzas federales realizaron un operativo en Baja California que derivó en la detención de siete personas, el aseguramiento de armas y precursores químicos
Fuerzas federales realizaron un operativo en Baja California que derivó en la detención de siete personas, el aseguramiento de armas y precursores químicos, así como el desmantelamiento de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la mañana de este martes 28 de octubre que en la acción se decomisaron nueve armas de fuego, además de más de mil litros y 100 kilogramos de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.
En 4 acciones distintas en Tecate, Baja California, elementos del Ejército @Defensamx1 y de investigación de @SSPCMexico y @FGRMexico en coordinación con @FGEBC @SeguridadBC detuvieron a 7 personas, asegurando 9 armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento… pic.twitter.com/5k50kIkziM— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2025
El operativo fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano, la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), y contó con el apoyo de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California.
Los hechos se registraron durante recorridos de vigilancia en el municipio de Tijuana, donde agentes detectaron una camioneta con placas de California y cinco tripulantes, así como a dos personas más que caminaban cerca.
Al marcarles el alto, los individuos mostraron una actitud evasiva, por lo que se procedió a una inspección.
Durante la revisión, se localizaron cinco armas largas y dos cortas, motivo por el cual fueron detenidas las siete personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente junto con el material asegurado.
Posteriormente, las autoridades ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles del municipio de Tecate, donde se halló y desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina.
En el lugar se aseguraron más precursores químicos, droga y armamento.
