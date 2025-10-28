Cerrar X
G4_W_Yr8has_A_Qe_ZOW_b4ee66a4e7
Nacional

Inhabilitan laboratorio clandestino en Baja California

Fuerzas federales realizaron un operativo en Baja California que derivó en la detención de siete personas, el aseguramiento de armas y precursores químicos

  • 28
  • Octubre
    2025

Fuerzas federales realizaron un operativo en Baja California que derivó en la detención de siete personas, el aseguramiento de armas y precursores químicos, así como el desmantelamiento de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la mañana de este martes 28 de octubre que en la acción se decomisaron nueve armas de fuego, además de más de mil litros y 100 kilogramos de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

El operativo fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano, la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), y contó con el apoyo de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California.

Los hechos se registraron durante recorridos de vigilancia en el municipio de Tijuana, donde agentes detectaron una camioneta con placas de California y cinco tripulantes, así como a dos personas más que caminaban cerca.

Al marcarles el alto, los individuos mostraron una actitud evasiva, por lo que se procedió a una inspección.

Durante la revisión, se localizaron cinco armas largas y dos cortas, motivo por el cual fueron detenidas las siete personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente junto con el material asegurado.

Posteriormente, las autoridades ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles del municipio de Tecate, donde se halló y desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina.

En el lugar se aseguraron más precursores químicos, droga y armamento.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

rusia_submarino_nuclear_6271d8926e
Putin anuncia prueba exitosa de dron submarino nuclear
aifa_sheinbaum_1db6ecca52
Defiende Sheinbaum el AIFA; rechaza veto de rutas aéreas a EUA
acuerdo_agricultores_gobierno_5103927c9f
Logran acuerdo para estabilizar precio del maíz en México
publicidad

Últimas Noticias

rusia_submarino_nuclear_6271d8926e
Putin anuncia prueba exitosa de dron submarino nuclear
aifa_sheinbaum_1db6ecca52
Defiende Sheinbaum el AIFA; rechaza veto de rutas aéreas a EUA
detenido_agresion_pareja_1a55e549b0
Cae en Coahuila hombre que presuntamente prendió fuego a pareja
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×