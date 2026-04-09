Inhabilitan túnel clandestino hacia Estados Unidos en Sonora

Este jueves, la Secretaría de Mariana y autoridades federales inhabilitaron un túnel de 79 metros de largo con dirección a Estados Unidos desde la ciudad de Nogales en Sonora.

Además de la inhabilitación del túnel, se detuvo a Luis Fernando Garduño Pérez, quien está vinculado con actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas relacionado con el grupo delictivo “Los Salazar”.

Esta acción se logró gracias a investigaciones de gabinete y campo y vigilancias fijas y móviles con las que se recabaron datos de prueba para que posteriormente un juez de control diera una orden con el fin de intervenir el domicilio donde se encontraba el túnel.

🔴 Fuerzas federales y estatales en Sonora localizaron un túnel en el municipio de Nogales a 4.5 metros de profundidad y de 79 metros de longitud con dirección hacia los #EUA, el cual ya fue inhabilitado.



El Gabinete de Seguridad informó que en el lugar fue detenida una persona… pic.twitter.com/gbsNInGuNC — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) April 9, 2026

Previamente, el inmueble ya había sido identificado en la colonia Centro y, gracias a las vigilancias e investigaciones, se pudo determinar su relación con "Los Salazar".

Al intervenir en el domicilio, los elementos de la Marina y las autoridades federales localizaron una excavación rústica con una profundidad de 4.5 metros y una longitud de 79 metros con dirección a la frontera estadounidense y sin una salida habilitada.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado.

Comentarios