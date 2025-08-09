Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T130632_445_b94a9b49cb
Nacional

Inhabilitan laboratorio de metanfetamina en Chiapas

Autoridades federales mexicanas inhabilitaron un laboratorio clandestino en Chiapas y el aseguramiento de drogas y sustancias químicas en Guerrero

  • 09
  • Agosto
    2025

Autoridades federales mexicanas, encabezadas por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informaron este sábado del desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina en Chiapas y el aseguramiento de drogas y sustancias químicas en Guerrero.

En Chiapas, específicamente en la comunidad de Margarita Maza de Juárez, las autoridades ejecutaron una orden de cateo, decomisando 2.5 toneladas de metanfetamina, más de 300 contenedores con precursores químicos, un arma de fuego, cuatro camionetas y diversos equipos utilizados para la producción de drogas sintéticas.

En un operativo paralelo en Carachurio, Zirándaro, Guerrero, se allanó una bodega, lo que resultó en el decomiso de 2,688 kg de sosa cáustica, 1,575 kg de una sustancia cristalina y 7,400 litros de sustancias químicas líquidas, todos relacionados con la producción de metanfetamina.

En los operativos participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ambos sitios fueron clausurados y las investigaciones continúan para rastrear el origen y el destino de los materiales decomisados. No se reportaron arrestos en estos operativos.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_10_T084907_538_9e5283aaec
Renunció el director del DIF municipal por el caso Fernandito
EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T154222_925_c6e4669011
Arquera mexicana gana oro en los Juegos Mundiales de Chengdú
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_09_T102233_541_2eb5447b84
Isaac del Toro hace historia y gana la Vuelta a Burgos 2025
publicidad

Últimas Noticias

b8cd089a_7f65_4c75_bb4f_891245bd3771_15e211c603
Feminicidio en Villa Florida deja marcada a una comunidad
6c5c4ef9_6fa3_41ec_a674_a5cde9eb7505_7a414e852b
Hallan sin vida a hombre en colonia Campestre ITAVU de Reynosa
AP_25215347673336_5a83f39ef4
Papa pide a gobernantes no ignorar 'el deseo universal de paz'
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_8e9870a660
¿Qué es y cuál es el origen del 'viernes chilango'?
Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_45_36_AM_d8aba1d9bf
Mejorando transporte escolar, se irían 70,000 carros del tráfico
INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
publicidad
×