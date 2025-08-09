Inhabilitan laboratorio de metanfetamina en Chiapas

Autoridades federales mexicanas, encabezadas por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informaron este sábado del desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina en Chiapas y el aseguramiento de drogas y sustancias químicas en Guerrero.

En Chiapas, específicamente en la comunidad de Margarita Maza de Juárez, las autoridades ejecutaron una orden de cateo, decomisando 2.5 toneladas de metanfetamina, más de 300 contenedores con precursores químicos, un arma de fuego, cuatro camionetas y diversos equipos utilizados para la producción de drogas sintéticas.

En seguimiento a líneas de investigación, en Chiapas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico con @Defensamx1, inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas y aseguraron 2.5 toneladas de esta droga.

También se aseguró una bodega con… pic.twitter.com/9VLRUWjIWN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 9, 2025

En un operativo paralelo en Carachurio, Zirándaro, Guerrero, se allanó una bodega, lo que resultó en el decomiso de 2,688 kg de sosa cáustica, 1,575 kg de una sustancia cristalina y 7,400 litros de sustancias químicas líquidas, todos relacionados con la producción de metanfetamina.

En los operativos participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ambos sitios fueron clausurados y las investigaciones continúan para rastrear el origen y el destino de los materiales decomisados. No se reportaron arrestos en estos operativos.

Comentarios