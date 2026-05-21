Inhabilitan tres laboratorios clandestinos en Sinaloa

Autoridades federales decomisaron este jueves más de cuatro toneladas de metanfetamina, precursores químicos y material diverso tras localizar tres laboratorios clandestinos en Sinaloa.

A través del Gabinete de Seguridad se dio a conocer la inhabilitación de estas instalaciones delictivas, donde se producían diversas drogas sintéticas en los poblados de Los Haros y Los Cedritos.

Como parte de las acciones para combatir la producción de drogas sintéticas, elementos de @SEMAR_mx y @FGRMexico localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos en Sinaloa.



Se aseguraron más de 4 toneladas de metanfetamina, precursores químicos y material diverso… pic.twitter.com/2PgpyPqSb9 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 21, 2026

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo estas operaciones para debilitar las estructuras criminales.

¿Cómo se llevó a cabo la inhabilitación de estos tres laboratorios clandestinos de Sinaloa?

Las primeras acciones se llevaron a cabo en el poblado de Los Cedritos, donde se encontraron 400 litros de ácido acético, así como 1,200 kilogramos de sosa cáustica y diversas herramientas en dos laboratorios clandestinos.

El siguiente despliegue ocurrió en el poblado Los Haros, donde se encontraron:

200 kilos de metanfetaminas

450 kilos de producto en secado

400 litros de producto mezclado

3,000 litros de precursores líquidos

1,000 litros de tolueno

653 kilos de sosa cáustica

375 kilos de ácido tartárico

Este golpe para la delincuencia organizada representa una afectación económica superior a los 923 millones de pesos.

Todo el material decomisado fue inhabilitado y puesto a disposición del Ministerio Público para integrarlo a las carpetas de investigación correspondientes.

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