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Nacional

Insta Profeco a no hacer gastos impulsivos por el Mundial

La institución señaló que la clave está en comparar precios, revisar las formas de pago y verificar a detalle las características de los productos

  • 06
  • Junio
    2026

Ante la inminente llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado urgente a la población para tomar decisiones de compra informadas, mantener un estricto control sobre sus finanzas y evitar que la euforia deportiva se convierta en una pesadilla económica.

A través de un comunicado oficial, la dependencia federal recomendó que quienes planeen adquirir artículos alusivos, asistir a los partidos o reunirse a ver los encuentros en establecimientos como restaurantes, bares o cines, definan con anticipación un presupuesto claro para frenar las compras por impulso.

Comparar antes de comprar, la regla de oro

Para cuidar la economía familiar, la institución señaló que la clave está en comparar precios, revisar las formas de pago y verificar a detalle las características de los productos o servicios antes de desembolsar el dinero. Para facilitar esta tarea, Profeco recordó a los ciudadanos que tienen a su disposición la herramienta digital “Quién es Quién en los Precios”, la cual permite monitorear y contrastar los costos vigentes en el mercado.

El dato: Las compras por impulso durante eventos deportivos internacionales pueden incrementar el endeudamiento familiar hasta en un 30%, según estimaciones del sector financiero.

Copa del Mundo

Alerta por el uso de tarjetas y los "meses sin intereses"

Uno de los puntos más críticos señalados por el organismo es el riesgo de financiar la experiencia mundialista a través del crédito. Profeco advirtió que las tarjetas de crédito no son dinero extra, sino un instrumento financiero sujeto al cobro de intereses, por lo que es vital usarlas con responsabilidad y midiendo siempre la capacidad real de pago.

Respecto a las atractivas promociones de meses sin intereses, la procuraduría lanzó una advertencia clara:

  • Aunque los pagos mensuales parezcan pequeños y cómodos, el monto total de la deuda no cambia.

  • Se debe evaluar con lupa cuántos compromisos financieros se acumulan a largo plazo.

  • Es obligatorio cumplir puntualmente con las fechas de corte para evitar recargos que anulen el beneficio de la promoción.

Canales de atención disponibles

Finalmente, la Procuraduría del Consumidor informó que ya se encuentra habilitado un correo electrónico institucional exclusivo para recibir reportes y quejas directamente relacionados con abusos comerciales durante el Mundial. De igual forma, los canales habituales de atención ciudadana y asesoría legal permanecen abiertos para recibir denuncias, orientar a los usuarios o resolver cualquier controversia con proveedores de servicios.


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