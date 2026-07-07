Ante la postura de las autoridades estadounidenses, Rodríguez Velázquez afirmó que la administración federal no se ve involucrada con organizaciones delictivas

Inicio / Nacional / SRE insta a FGR solicitar detalles a FBI sobre caso Mayo Zambada

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, anunció que se pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que emita la solicitud formal al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para más información sobre la participación de sus autoridades para la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, así como de uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán el pasado julio de 2025.

"También hemos estado en contacto con la Embajada de Estados Unidos sobre este tema y ya nos han aportado algunos elementos de información sobre como es que este avión fue prestado al Museo en el paso en Texas".

¿Cómo fue la cronología del operativo que dio con la captura de Ismael "El Mayo" Zambada?

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, brindó detalladamente la cronología de los hechos que dieron con la aprehensión de los narcotraficantes.

La titular de la Secretaría de Gobernación afirmó que una de las personas involucradas en estos hechos mintió sobre la participación de las autoridades estadounidenses en esta captura.

"Alguien mintió. De confirmarse la participación del FBI sin informar al Gobierno de México representa una violación a Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional".

Ante la falta de congruencia por parte de las autoridades estadounidenses, Rodríguez Velázquez afirmó que la administración federal no se ve involucrada con organizaciones delictivas.

"El Gobierno de México no hace pactos criminales con nadie".

Aquí te presentamos los puntos más importantes presentados en la conferencia matutina:

5 de enero de 2023

Ovidio "N", el líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido a través de un operativo desplegado en el municipio de Jesús María, Sinaloa, donde 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional perdieron la vida.

15 de septiembre de 2023

Ovidio Guzmán es extraditado por el Gobierno de México hacia los Estados Unidos.

25 de julio de 2023

Estados Unidos modifica la medida cautelar para el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán sin consultar al Gobierno de México, lo cual viola el tratado de extradición.

Arriba aeronave con Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán a Santa Teresa para ser detenidos por autoridades de Estados Unidos.

El localizador de la aeronave fue encendido cinco minutos antes de aterrizar en el territorio estadounidense y apagado al despegue.

31 de julio de 2024

El Gobierno de México solicita información sobre la participación de agencias estadounidenses en el arresto de los narcotraficantes.

9 de agosto de 2024

El entonces embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció de manera pública que "ninguna agencia estadounidense participó en el operativo".

9 de mayo de 2025

Gobierno de Estados Unidos recibe a 17 miembros de la familia de Ovidio Guzmán

2 de julio de 2026

Reportaje de un medio de noticias informa sobre la exhibición de la aeronave utilizada para el traslado de los narcotraficantes en una exposición del FBI, donde se presenta como parte de un operativo propio de la agencia.

'Gobierno de México no hace pactos criminales', García Harfuch lo reafirma con resultados en seguridad

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reafirmó la postura de la administración al revelar las acciones efectuadas tras la captura de estos líderes criminales.

"Derivada entre fracciones criminales del mismo grupo, esta confrontación provocó un incremento relevante en el homicidio doloso, sin precendentes".

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad afirmó que se llevó a cabo un mayor despliegue operativo para detener a varios generadores de violencia, "sin importar a qué fracción pertenezcan".

Entre los operativos, destacó la detención de más de 90 delincuentes en tres acciones distintas acusados de operar desde prisiones mexicanas, así como:

Aseguramiento de más de 94 toneladas y media de drogas, incluyendo mil 300 kilos y 2 millones de pastillas de fentanilo decomisadas.

Decomiso de 5 mil 900 armas de fuego y un millón de cartuchos, representa aproximadamente el 20% de las armas aseguradas en todo el país durante la presente administración.

Así como la desarticulación de 2 mil 412 laboratorios para la producción de metanfetaminas.