SRE insta a connacionales a resguardarse ante conflicto en Irán
- 02
-
Marzo
2026
La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que solicitó a los mexicanos que se encuentran en Medio Oriente, a seguir resguardándose en lugares seguros.
A través de redes sociales, la dependencia informó que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó cientos de cancelaciones de vuelos, tanto en la región como a nivel mundial.
La @SRE_mx hace un llamado a las y los connacionales en el Medio Oriente a seguir resguardándose en lugares seguros, evitar desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades locales.— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 2, 2026
Aseguraron que la prioridad de la Cancillería es proteger a la población mexicana que se encuentra en el extranjero, por lo que exhortaron no viajar a la región.
Estas son las líneas de atención para connacionales
A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:
Embajada en Irán
+989121224463
Embajada en Israel
054-316-6717
Embajada en Jordania
0778 00 0494
Embajada en Qatar
3363 4450
Embajada en Arabia Saudita
+966557539374
Embajada en Kuwait
+965 9401 6333
Embajada en EAU
504 54 0273
Embajada en Líbano
03 044 598
Oficina de Representación en Palestina
+972 54 447 0095
