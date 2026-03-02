SRE insta a connacionales a resguardarse ante conflicto en Irán

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que solicitó a los mexicanos que se encuentran en Medio Oriente, a seguir resguardándose en lugares seguros.

A través de redes sociales, la dependencia informó que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó cientos de cancelaciones de vuelos, tanto en la región como a nivel mundial.

La @SRE_mx hace un llamado a las y los connacionales en el Medio Oriente a seguir resguardándose en lugares seguros, evitar desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades locales.



El escalamiento del conflicto en Medio Oriente ha provocado cierres en los espacios… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 2, 2026

Aseguraron que la prioridad de la Cancillería es proteger a la población mexicana que se encuentra en el extranjero, por lo que exhortaron no viajar a la región.

Estas son las líneas de atención para connacionales

A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:

Embajada en Irán

+989121224463

Embajada en Israel

054-316-6717

Embajada en Jordania

0778 00 0494

Embajada en Qatar

3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

+966557539374

Embajada en Kuwait

+965 9401 6333

Embajada en EAU

504 54 0273

Embajada en Líbano

03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

+972 54 447 0095

