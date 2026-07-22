Sobre el caso de Dafne Zapata, Sheinbaum dijo que le corresponde a Tamaulipas investigar los hechos, por otra parte, destacó la inversión en el Estado de México

Inicio / Nacional / Inversión en Edomex y caso de Dafne: Mañanera 22 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este miércoles la edición de La Mañanera del Pueblo desde Toluca, Estado de México.

Sigue la cobertura completa y minuto a minuto de la conferencia a través de El Horizonte.

Fin de la Mañanera del Pueblo

Elogia Sheinbaum a Delfina Gómez por su labor en Edomex

La jefa del Ejecutivo destacó que la gobernadora atiende por igual a toda la población, sin importar su condición, una virtud que calificó como poco común.

"Es una mujer sencilla que atiende todos los días, al más humilde y al empresario más importante. Es una virtud que pocos gobernantes tienen. No se marea. Edomex tuvo muchos años de abandono y van 3 años apenas y ya se ven resultados, pero hay zonas donde se requieren muchísimo trabajo. Pero Delfina está trabajando todos los días por su pueblo", manifestó Sheinbaum.

Resaltó que en apenas tres años ya se notan avances tras décadas de rezago, aunque reconoció que aún hay zonas que requieren mayor esfuerzo.

Entre los retos pendientes mencionó desde obras básicas como pavimentación e iluminación, hasta consolidar un sistema de salud para los más de 18 millones de habitantes.

"Los principales retos van desde la pavimentación y luminaria en los municipios, hasta en temas más complejos como tener un sistema de salud que atienda a los 18 millones de habitantes", añadió.

Impulsan mayor sanción legal contra la tala ilegal en Edomex

Delfina Gómez informó que su administración elabora una iniciativa de ley para endurecer las penas contra quienes talen árboles sin autorización.

Explicó que además se atiende a quienes recurren a esta actividad como medio de subsistencia y pidió el apoyo de la ciudadanía para que los operativos de vigilancia se realicen sin obstáculos.

Sheinbaum recibirá este jueves a Jamieson Greer en Palacio Nacional

La presidenta confirmó que se reunirá con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, luego de que se anunciara la posible aplicación de aranceles a 60 países, entre ellos México, bajo el argumento de trabajo forzado.

Recordó que la Secretaría de Economía ya expuso los argumentos para evitar estas medidas, y señaló que el esquema responde a la sección 301 y a tarifas recíprocas de la administración anterior, aclarando que originalmente México no estaba incluido al tratarse de mercancías fuera del tratado comercial.

Corresponde a la FGR definir extradición de "El Mayo": Harfuch

El secretario Omar García Harfuch señaló que será la Fiscalía General de la República quien decida si se pide que Ismael "El Mayo" Zambada cumpla su condena en México.

Aclaró que no hay bienes asegurados a su nombre, aunque la UIF ha decomisado gran cantidad de cuentas y propiedades pertenecientes a grupos criminales.

"Se han asegurado una gran cantidad de cuentas y propiedades de todas las organizaciones criminales, pero a nombre de él (El Mayo) específicamente, no, pero sí de organizaciones, una cantidad considerable. Tendría que determinar la Fiscalía, si solicita la extradición", señaló.

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Reitera Sheinbaum autonomía de la UNAM ante uso de IA; pide honestidad

La titular del Poder Ejecutivo federal señaló que la postura de la máxima casa de estudios ante las denuncias por uso de inteligencia artificial en exámenes de ingreso responde a su autonomía universitaria.

Detallan avances en búsqueda de Iván Archivaldo; abaten a “El Texas” en Sinaloa

Omar García Harfuch informó sobre los trabajos del gabinete de seguridad para la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Destacó que en Culiacán fue abatido Cristhian Guadalupe “El Texas”, jefe de plaza de los “Chapitos” y responsable de violencia en la región; en el mismo operativo fueron detenidas cuatro personas más.

Gobierno de Tamaulipas debe de investigar muerte de Dafne Zapata: Sheinbaum

Aclaró que la escuela donde ocurrió el deceso es de carácter estatal y no depende de la Secretaría de la Defensa, por lo que las autoridades tamaulipecas son las encargadas de realizar la investigación y revisar el funcionamiento de estos centros con formación militarizada.

Reiteró que se seguirá el proceso legal y se garantizará el esclarecimiento de los hechos.

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Incorpora Edomex robots de inteligencia artificial al C5 para seguridad

La gobernadora Delfina Gómez presentó a “Ceci”, el sistema robótico que refuerza al centro de monitoreo: realiza video-vigilancia, reconocimiento facial y seguimiento especializado en casos de violencia de género.

Al operativo también se suma el can K7 como apoyo al equipo.

IMSS recupera y construye unidades médicas en Edomex

El director general del IMSS, Zoé Robledo, detalló el avance en infraestructura sanitaria: se edifican 7 Centros de Educación y Cuidado Infantil; el Hospital General de Chicoloapan abrirá en diciembre de 2026, y en octubre de este año comenzarán los trabajos del Hospital Pediátrico Oncológico de Ecatepec (HOPE).

Destaca Sheinbaum inversión de $110 mil millones en Edomex

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal destina cerca de $110 mil millones de pesos en obras y acciones para el Estado de México, a lo que se suman $95 mil millones anuales de los programas de Bienestar.

Resaltó que se trata de una inversión histórica para la entidad más poblada del país, con el fin de atender sus principales necesidades.

Conagua invierte $5,377 millones en obras hídricas del Oriente del Edomex

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, dio a conocer los avances en infraestructura hidráulica y drenaje en el Estado de México.

El Plan Integral del Oriente contempla 96 obras en 2025 y 106 durante 2026, en 10 municipios de la zona, con una inversión total de $5,377 millones de pesos.

Avanzan obras de infraestructura y transporte en Edomex

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que se han pavimentado 677,028 metros cuadrados.

Para 2026‑2027 se construirán 10 puentes y nueve bachilleratos nuevos, además ya hay 200 kilómetros de Senderos Seguros en operación.

Detalló que el trolebús Chalco‑Ixtapaluca está en marcha y concluirá en 2027, mientras que el Tren México‑Querétaro lleva 20 % de avance y el Tren AIFA‑Pachuca quedará listo el próximo año.

Suman más de 3 mil detenidos en Edomex: García Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 se detuvieron a 3,300 personas por delitos de alto impacto, además se aseguraron más de 1,300 kilos de droga, 819 armas y más de 28 mil cartuchos.

Con la estrategia de Mando Unificado Oriente, coordinada entre los tres niveles de gobierno, también se desarticularon estructuras criminales, se capturó a 60 integrantes y se obtuvieron 16 sentencias contra 22 servidores públicos vinculados al delito, además de recuperar inmuebles ilícitos.

Edomex, líder nacional en participación del programa “Sí al desarme, sí a la paz”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que al 30 de junio se han entregado de manera voluntaria y anónima 2,766 armas de fuego a cambio de apoyo económico.

Destacó que el Estado de México es la entidad que más ha impulsado y sumado a esta estrategia en favor de la seguridad y la paz.

Bajan 58% homicidios en Edomex; 2026, el nivel más bajo en 19 años

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos registra una caída del 58% en Estado de México en comparación con septiembre de 2024.

Subrayó que este año marca la cifra más reducida en este delito desde hace 19 años.

En la comparación del primer semestre 2026 contra 2025 destacan:

Extorsión (-40.7 %).

Robo a negocios con violencia (-38.2 %).

Robo de vehículo con violencia (-35.9 %).

Robo a transporte con violencia (-22.4 %).

Feminicidio (-22.2 %).

Robo a casa habitación con violencia (-21.7 %).

Lesiones por arma de fuego (-18.7 %).

Robo a transeúnte (-18.6 %).

Secuestro extorsivo (-11.1 %).

Recibe Delfina Gómez a Sheinbaum y gabinete de seguridad en Edomex

La gobernadora mexiquense dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su equipo de seguridad.

Destacó los avances en la entidad, entre ellos las mesas regionales y la estrategia de mando unificado que ya opera en 15 municipios para fortalecer la tranquilidad de la población.

Entregan 48 viviendas en Vista Hermosa; avanza meta de 82 mil en Michoacán

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, y el alcalde de Vista Hermosa encabezaron la entrega de una nueva unidad habitacional con 48 casas.

Informaron que la meta sexenal para el estado es de 82,000 viviendas, y hasta el momento registra un avance del 25%.