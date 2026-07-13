Denuncias por ICE e inversión educativa: Mañanera 13 julio

La SRE denunciará muertes de 17 mexicanos por ICE en Estados Unidos. Además, se invertirán $58.4 millones de pesos en infraestructura educativa este 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes 13 de julio su tradicional "Conferencia del Pueblo", desarrollada desde el salón de actos del Palacio Nacional.

En esta sesión informativa, la mandataria federal dio a conocer los avances más recientes de su administración.

Fin de la "Mañanera del Pueblo"

México y Estados Unidos coordinan acciones para reabrir la frontera a la carne

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ambos países trabajan de manera conjunta para combatir la plaga del gusano barrenador, el motivo por el cual se detuvieron temporalmente las exportaciones de carne mexicana.

Detalló que en Chiapas se levanta una planta dedicada a la cría de moscas estériles, una tecnología probada durante más de cuatro décadas, con la meta de eliminar el problema por segunda vez en el país.

“México y Estados Unidos ya vivieron esta situación en el pasado, y se erradicó la plaga. Ahora hay un nuevo ejemplar que se produce en Estados Unidos, que está analizando Cofepris para producirlo también en Chiapas, y que es más eficiente porque son machos los que se liberan y tienen el doble de productividad”, explicó.

Destaca labor humanitaria de brigadas mexicanas en Venezuela

Claudia Sheinbaum elogió el trabajo de los equipos mexicanos integrados por rescatistas del Ejército, médicos y enfermeras que viajaron a Venezuela para brindar apoyo.

Destacó que la ayuda representa el respaldo del pueblo de México a la nación venezolana, y confirmó que esta semana se mantendrá la comunicación con la presidenta encargada del país para definir nuevas acciones de colaboración.

“Está en contacto Roberto con la presidenta de Venezuela, la presidenta encargada de Venezuela, y vamos a buscarla también esta semana para ver qué más necesitan para apoyarlos. Fue muy emotivo el evento realmente, porque no solamente es el profesionalismo de los rescatistas del ejército mexicano, de los médicos y enfermeras que fueron también, sino la entrega y el humanismo con el que hacen su trabajo”, expresó.

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Resalta el valor de los trenes de pasajeros para unir y desarrollar al país

La mandataria federal puso en relieve la relevancia de los proyectos ferroviarios de pasajeros, al considerar que son una pieza clave para mejorar la comunicación entre poblaciones e impulsar el crecimiento de cada región.

Al comparar su impacto con el de otros medios de transporte, señaló:

“A diferencia del avión que sólo va de un punto a otro, el tren también crea desarrollo y unión entre comunidades”.

"Los migrantes eligen su representación, no los partidos": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la representación política de los mexicanos que viven en el extranjero, reafirmando que todo connacional con nacionalidad mexicana goza del derecho al voto y de participar plenamente en la democracia nacional.

En ese sentido, estableció que la decisión sobre quién los representa debe corresponder exclusivamente a ellos mismos:

“Todos tienen derecho a votar si son mexicanos y tienen nacionalidad mexicana. Lo importante, creo yo, es que sean los mexicanos en el exterior quienes decidan, ya sea por partido o en general, quiénes los representan y no el partido político”.

Invita a escuchar las declaraciones de Ken Salazar sobre el caso de "El Mayo" Zambada

Luego de que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, revelara que la captura de Ismael "El Mayo" Zambada generó un quiebre en su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum llamó a la ciudadanía a escuchar directamente esas declaraciones.

Además, insistió en que existen puntos contradictorios en la versión oficial sobre la detención del líder del cártel.

Al respecto, hizo un llamado a la opinión pública para que conozca el contenido de la conversación, y preste especial atención a los comentarios que el diplomático formuló sobre la administración López Obrador.

Aclara que el Gobierno no intervino en el informe de la CNDH sobre Ayotzinapa

Ante la publicación del informe de 867 páginas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que cuestiona las conclusiones del GIEI y la CoVAJ, además de exculpar al Ejército en el caso de los 43 normalistas, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció una postura clara: el Ejecutivo no tuvo ninguna intervención en su elaboración.

Detalló que tampoco contó con aviso previo sobre su difusión, y aclaró que la ausencia de participación no implica respaldo automático a su contenido.

Asimismo, instruyó a la Secretaría de Gobernación a analizar cada punto del documento con rigor.

“Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. Es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada, entonces nosotros no participamos de ninguna manera en el informe, eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en parte del informe o en su visión completa”, señaló.

Celebra acceso al mercado azucarero de Estados Unidos

Gracias a las gestiones del Gobierno federal, Estados Unidos incrementó el cupo de importación para el azúcar proveniente de México, un avance que Claudia Sheinbaum calificó como muy positivo.

Explicó que, tras reunirse con productores y organizaciones del sector cañero, quedó claro lo fundamental que era recuperar y fortalecer el acceso a este mercado. Asimismo, destacó que este logro se obtuvo gracias al trabajo realizado por el exsecretario de Agricultura, Julio Berdegue.

“Aumenta la cuota de importación de Estados Unidos del azúcar mexic ana; esta es una excelente noticia”, destacó.

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SRE presentará denuncias por muertes de mexicanos a manos de la ICE en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará hoy las denuncias correspondientes ante las fiscalías de Estados Unidos por las muertes de connacionales ocurridas a manos de agentes de la ICE.

Informó que ya se dio aviso a la Embajadade ese país en México, y que el embajador mostró una actitud muy receptiva al respecto.

Al hacer un llamado a la unidad nacional frente a estos hechos, expresó:

"Este no es un tema del Gobierno de México, hago un llamado a todos los partidos políticos y toda la sociedad mexicana. Que seamos solidarios con nuestro connacionales. No creo que a nadie le parezca bien esta situación. Hago un llamado al Congreso de la Unión y todos los partidos, sin excepción, presenten una solicitud de información y un rechazo a la violación a los derechos humanos. No es un asunto del Gobierno, más allá de nuestra responsabilidad de demandar, sino es un asunto de todos y todas los mexicanos", mencionó.

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Proyectos estratégicos en educación media superior

Se ejecutarán 485 acciones para ampliar la cobertura: 31 nuevos planteles del Bachillerato Nacional, 80 ampliaciones, 4 reconversiones y 370 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza. Esto generará 156,240 nuevos espacios y se prevé alcanzar más de 200,000 en total, con una inversión de $10,916.4 millones de pesos.

La inversión total es de $9,783.93 millones de pesos, que financia proyectos estratégicos, nuevas universidades públicas, el Plan Michoacán y obras en instituciones tecnológicas, normales y unidades de la UPN, entre otras.

Invertirá SEP $58,415.30 millones de pesos en infraestructura educativa

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló los recursos destinados este año: en total se destinan $58,415.30 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Educación Básica: $37,715.00 millones de pesos.

Educación Media Superior: $10,916.40 millones de pesos.

Educación Superior: $9,783.90 millones de pesos.

De los fondos para educación básica, $15,021 millones de pesos corresponden a obras generales, y $22,694 millones al programa La Escuela es Nuestra, sumando los $37,715 millones de pesos totales para este nivel.

Avances del plan sexenal de atención universal

Se detalló el progreso hacia la cobertura total:

CAM: 95 % ya atendido en 2025, solo queda el 5 % para 2026.

Educación Inicial: 78 % cubierto, 15 % en proceso y 7 % para nuevas incorporaciones.

Preescolar: 29 % atendido, 3 % en proceso, 41 % nuevas y 27 % proyectado para 2027.

Primaria: 35 % atendido, 3 % en proceso, 27 % nuevas y 35 % para 2027.

Secundaria: 47 % atendido, 4 % en proceso y 49 % nuevas incorporaciones.

Media superior: 49 % atendido, 4 % en proceso y 47 % nuevas.

En conjunto, el 67 % del plan general ya está cubierto o en atención, y el 33 % restante se incorporará en 2026.

Escuelas en atención 2026 por nivel educativo

Pamela López Ruiz, directora general de La Escuela es Nuestra, presentó los datos de atención para este año: en total se atienden 71,482 escuelas con una inversión de $22,694 millones de pesos. Por nivel:

Preescolar: 27,029 escuelas / $6,124 millones de pesos

Primaria: 21,325 escuelas / $6,576 millones de pesos

Secundaria: 15,634 escuelas / $5,282 millones de pesos

Media superior: 5,737 escuelas / $4,288 millones de pesos

CAM: 1,346 escuelas / $338 millones de pesos

Inicial: 411 escuelas / $86 millones de pesos

Además, quedan pendientes recursos por 26 000 millones de pesos para el Programa Escuelas al Futuro.

Evolución de la inflación

Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en junio de 2026 la inflación general fue de 3.37%, su nivel más bajo desde diciembre de 2020 y con tres meses consecutivos a la baja. Esta reducción se atribuye a medidas como el PACIC y la estrategia de estabilización de combustibles.

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Precios elevados del diésel: estaciones con márgenes más altos

En contraste, Escalante informó sobre los establecimientos con los costos y márgenes más altos en el mismo periodo.

Los precios oscilan entre $27.96 y $28.48 por litro, y los márgenes llegan hasta los $4.15 en la estación de PEMEX en Veracruz; la más costosa se ubica en Cancún, con $28.48 el litro.

Precios justos del diésel: las estaciones con menores márgenes

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) César Iván Escalante Ruiz, detalló los precios más accesibles de diésel vigentes del 30 de junio al 6 de julio de 2026 en las ocho regiones del país.

Todas las estaciones listadas pertenecen a Pemex, con precios que van de $26.95 a $27.00 por litro y márgenes de ganancia entre $1.41 y $1.49.

El promedio nacional al 10 de julio es de $27.10, y la estación más económica se ubica en Hermosillo, Sonora, con $26.95 el litro.

Las predicciones para las Semifinales del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso una pequeña quiniela entre los periodistas presentes para conocer sus favoritos en las semifinales del torneo mundial.

Consultó a los asistentes sobre sus preferencias entre las cuatro selecciones en disputa: Francia, España, Inglaterra y Argentina. De todos los equipos mencionados, la Albiceleste resultó ser la opción menos elegida por los comunicadores.