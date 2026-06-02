Anuncia IMSS nuevo centro de cirugía robótica en Monterrey

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), Zoé Robledo, presentó cinco proyectos enfocados en modernizar los servicios de salud, reducir tiempos de atención y ampliar el acceso a diagnósticos y tratamientos especializados.

Entre los anuncios destacó la creación de cinco nuevos centros de cirugía robótica para el periodo 2026-2027, uno de ellos en el Hospital de Especialidades No. 25 de Monterrey, Nuevo León.

“La innovación y la tecnología en materia de salud por sí sola no cambia vidas, pero la transformación ocurre cuando esta se pone al servicio de las personas”, afirmó Robledo.

Actualmente, el instituto cuenta con 68 cirujanos capacitados en esta tecnología y prevé fortalecer su capacidad durante los próximos dos años.

Los nuevos programas operarán en:

Hospital de Especialidades de La Raza, Ciudad de México.

Hospital de Especialidades de Occidente, Guadalajara.

Hospital de Especialidades No. 25, Monterrey.

Hospital de Especialidades No. 71, Torreón.

Centro Médico Nacional Siglo XXI, Ciudad de México.

El director del IMSS destacó que la cirugía robótica permite intervenciones más precisas y una recuperación significativamente más rápida para los pacientes.

“La cirugía robótica reduce la estancia hospitalaria de cuatro a un día, así como la tasa de complicaciones y la tasa de reintervenciones”, explicó.

Añadió que esta tecnología favorece una recuperación acelerada y permite el retorno temprano a las actividades cotidianas.

“Mírame a los Ojos”, menos computadora y más atención al paciente

Robledo también presentó el programa "Mírame a los Ojos", una herramienta de reconocimiento y transcripción de voz que permite a médicos y médicas dictar la consulta mientras el sistema alimenta automáticamente el expediente clínico electrónico.

La finalidad es reducir el tiempo destinado a capturar información y aumentar la interacción con los pacientes.

“Eso permite mucho más tiempo para mirar, para escuchar, para entender los padecimientos de las personas y menos tiempo de captura de información”, señaló.

Actualmente participan 5,700 médicos en unidades de medicina familiar y entre 2025 y 2026 se han realizado más de seis millones de consultas utilizando esta tecnología.

Telemedicina para pacientes con movilidad limitada

Otro de los programas destacados fue el crecimiento de las consultas digitales mediante videollamadas para pacientes que, por condiciones de salud o limitaciones físicas, no pueden acudir a una unidad médica.

Durante 2025 se realizaron 813 mil consultas a distancia.

Además, el IMSS ya cuenta con 402 unidades de medicina familiar equipadas con consultorios de teleconsulta.

“Hay pacientes que se les complica por temas de salud, de postración o padecimientos crónicos acudir a la unidad médica, por eso se otorgan estas consultas por videollamada”, explicó.

Llegan nuevos tomógrafos de alta precisión

En materia de diagnóstico, Robledo informó la adquisición de 41 tomógrafos de 256 cortes, considerados entre los equipos más avanzados disponibles actualmente.

Los aparatos comenzaron a distribuirse desde abril en 39 hospitales ubicados en 20 estados del país.

“Buscamos directamente con los fabricantes tener acceso a su mejor tecnología”, indicó.

Entre las ventajas de estos equipos destacan una mayor resolución diagnóstica, menor exposición a la radiación y mejores condiciones de seguridad para los pacientes.

CyberKnife, tecnología de precisión contra el cáncer

El quinto avance presentado corresponde al sistema CyberKnife, un robot especializado en tratamientos oncológicos de alta precisión que opera en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Se trata de la primera unidad médica en México y la tercera en América Latina que cuenta con esta tecnología.

Desde su entrada en funcionamiento, en diciembre de 2025, ha atendido a 354 pacientes.

“El robot rastrea el movimiento de los tumores en tiempo real, permite intervenciones de alta precisión, de mínima invasión y una reducción de la radiación”, explicó Robledo.

El funcionario destacó que procedimientos similares pueden superar los dos millones de pesos en instituciones privadas.

Durante su mensaje, Zoé Robledo subrayó que el objetivo central de estas innovaciones es acercar la tecnología médica a más personas y reducir las brechas de acceso a servicios especializados.

“Buscan acercar estas tecnologías, estas innovaciones a las personas, tener un principio de igualdad y, por supuesto, mejorar diagnósticos, tratamientos y reducir tiempos”, concluyó.

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