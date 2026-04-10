Anuncia Sheinbaum inversión de US$3,600 millones de cervecera

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que una de las principales empresas cerveceras del país invertirá $3,600 millones de dólares para México en el periodo 2025-2027, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico, social y cultural.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, su presidente, Daniel Cocenzo, destacó que el plan busca generar experiencias positivas para la población.

“He de anunciar aquí… una inversión para el país de 3,600 millones de dólares para el periodo 2025 a 2027”, declaró Cocenzo.

Como ejemplo, recordó el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino, realizado para conmemorar el centenario de la compañía.

Se suman al “Mundial social”

La firma también anunció su incorporación a la estrategia del llamado “Mundial social”, con la intención de acercar el torneo a todos los rincones del país.

“Compartimos su visión del mundial social… para que la pasión por el fútbol llegue a todo México”, señaló.

Regalarán 500 boletos para el Mundial

Como parte de las acciones, se entregarán 500 boletos para partidos del Mundial 2026 en México, los cuales serán distribuidos por el gobierno federal.

Estos accesos estarán dirigidos a ciudadanos mayores de edad que participen en torneos vinculados a este programa.

“Estos boletos serán asignados… mediante una dinámica transparente”, se explicó.

Pantallas móviles en las 32 entidades

Otra de las iniciativas contempla llevar los partidos a comunidades de todo el país mediante pantallas móviles, instaladas en coordinación con autoridades.

El objetivo es que nadie se quede sin ver los encuentros mundialistas.

“Llevaremos el mundial a miles de personas… para que nadie se pierda de los partidos”, afirmó.

El plan también incluye el fortalecimiento de la economía barrial. Se otorgarán 35 mil licencias para transmitir los partidos, además de equipar establecimientos con televisores, mobiliario y refrigeración.

La intención es que estos espacios se conviertan en puntos de reunión durante el torneo.

“Buscando que cada local se convierta en el estadio de la colonia”, indicó.

La empresa anunció que capacitará al 100% de los vendedores de cerveza en estadios y puntos de venta para evitar la venta a menores de edad.

Además, se implementarán campañas a nivel nacional.

“Capacitar al 100% de los vendedores… para la no venta a menores de edad”, subrayó.

Alianza rumbo a 2026

Finalmente, el directivo reiteró el respaldo al proyecto mundialista en México, destacando que el objetivo es que el evento trascienda lo deportivo.

“Que este mundial no solo se vea, sino que se viva en todo el país”, concluyó.

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