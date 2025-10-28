Invertirán $5.7 millones en infraestructura educativa en 2026

El Gobierno de México invertirá $5 mil 749 millones de pesos en 2026 para ampliar la infraestructura educativa y garantizar que ningún joven se quede sin estudiar el bachillerato.

Durante la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, presentó el plan nacional para crear 120 mil nuevos lugares en preparatorias públicas al cierre del sexenio.

“Siguiendo la instrucción de la presidenta, acabamos con la idea de que hay bachilleratos de primera y de segunda. Todos formamos parte del Bachillerato Nacional”, afirmó Delgado.

El funcionario explicó que en 2025 se realizarán 88 acciones de ampliación que permitirán abrir 44 mil 685 lugares, equivalentes al 37% de la meta total.

Para 2026, se desarrollarán 202 obras adicionales con capacidad para 65 mil 400 nuevos estudiantes, lo que elevará el avance al 91.7% del objetivo nacional.

Además, este mismo año 20 nuevos planteles concluirán su construcción, mientras que otras 33 escuelas con alta demanda serán ampliadas y 35 secundarias vespertinas se transformarán en nuevas preparatorias.

“Ya están inscritos los jóvenes en los nuevos planteles y se llenaron rapidísimo, en algunos casos ya planeamos ampliaciones para 2026”, comentó Delgado.

Cabe señalar que el Bachillerato Nacional unifica los 32 subsistemas estatales y federales bajo un solo modelo curricular, con énfasis en tecnología, medio ambiente y ciencias aplicadas, además de ofrecer becas Benito Juárez universales para todos los alumnos de preparatorias públicas.

La planeación prioriza que los nuevos planteles se ubiquen cerca de los hogares de los jóvenes, reduciendo tiempos de traslado y facilitando la continuidad educativa tras la secundaria.

Con estas acciones, la SEP prevé elevar la cobertura al 85% de los jóvenes en edad de cursar el bachillerato, consolidando una red nacional de educación media superior más equitativa y accesible.

Delgado agradeció a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por su apoyo en la construcción de los planteles, y adelantó que la presidenta Claudia Sheinbaum inaugurará varias escuelas entre noviembre y diciembre de este año.

“La presidenta nos ha autorizado un programa más agresivo, vamos a cumplir la meta y acercar la educación media superior a cada joven del país”, concluyó.

Comentarios