Invertirán $50,000 millones en carreteras federales del país

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, presentó este miércoles en la conferencia matutina el Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2026, conocido como "Megabachetón", que contempla una inversión de $50 mil millones de pesos.

El plan prevé la intervención de 18 mil kilómetros de carreteras federales libres de peaje, de los cuales 7 mil 095 kilómetros corresponden a ejes troncales, por donde se mueve la mayor parte de la carga y los pasajeros del país.

“La Red Federal de Carreteras tiene 52 mil kilómetros y en los ejes troncales se mueve el 92 por ciento de la carga y el 80 por ciento de los pasajeros”, explicó Esteva.

Destinan $7,113 millones de pesos en carreteras del noreste

El Megabachetón divide el país en cinco regiones: noroeste, noreste, centro-occidente, centro y sur-sureste, abarcando todas las entidades federativas.

En el noreste, los trabajos se concentrarán en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, con rutas como Veracruz-Monterrey, México–Nuevo Laredo, Querétaro–Ciudad Juárez, Mazatlán–Matamoros, así como el corredor Golfo de México-Huasteca.

También, se atenderán carreteras clave en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, incluyendo la carretera Transpeninsular y el corredor México–Nogales.

Para el centro-occidente, se intervendrán tramos en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Nayarit, Colima y Aguascalientes, destacando la modernización de la carretera 200 y el tramo Lázaro Cárdenas–Colima.

En la región centro, los trabajos llegarán a Estado de México, Puebla, Guerrero, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala, con corredores como Acapulco–Veracruz y México–Veracruz.

Finalmente, en el sur-sureste, se atenderán 3 mil 140 kilómetros en estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, incluyendo el Circuito Transístmico y la carretera Macuspana–Escárcega.

Obras durante todo 2026 y 100 mil empleos

De acuerdo con Esteva, los trabajos se ejecutarán de enero a diciembre de 2026 y permitirán la generación de alrededor de 100 mil empleos directos, como parte de una estrategia integral de mantenimiento y conservación.

“Se van a estar interviniendo 18 mil kilómetros de la red federal libre de peaje; esto va a generar del orden de 100 mil empleos”, afirmó.

El secretario destacó que el programa ya comenzó en enero y que el nivel de intervención se concentrará en tramos completos, no sólo en reparaciones aisladas.

Tecnología y respuesta rápida al bacheo

Esteva Medina detalló que la SICT ya cuenta con 20 trenes de pavimentación, de los cuales 10 operan desde 2025 y el resto entrará en funciones en los primeros meses de 2026, además se adquirirán 11 trenes adicionales para cubrir todos los estados.

“Tenemos equipos de última generación que nos permiten avanzar cerca de un kilómetro por día”, señaló.

Cabe señalar que dicho programa incluye un sistema digital de monitoreo, con recorridos semanales en los 43 mil kilómetros de la red federal libre de peaje, para atender baches en un plazo máximo de 72 horas.

Por otra parte, el secretario subrayó que no se trata sólo de tapar baches, sino de una estrategia completa que incluye repavimentación, conservación periódica y mantenimiento preventivo.

“No es un bacheo aislado, son tramos completos de 50 o hasta 100 metros por carril”, puntualizó.

Con ello, el Gobierno federal busca mejorar la seguridad vial, reducir costos logísticos y fortalecer la conectividad del país a lo largo de 2026.

