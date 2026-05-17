Investigan asesinato de elemento de la GN en base en Guanajuato

La Fiscalía General de Guanajuato informó este fin de semana sobre el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional al interior de la base de Cruz de Palmar, ubicada en el centro del estado.

El agente fue identificado como Heriberto “N”, de 24 años, quien fue localizado la noche del sábado dentro del cuartel, sobre su litera y con un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Compañeros señalan a un superior

De acuerdo con versiones de otros elementos de la corporación, el presunto responsable del disparo habría sido un mando superior del agente.

Los uniformados aseguraron que el hecho ocurrió de manera repentina y que no escucharon ninguna discusión previa, sino únicamente la detonación del arma.

Tras el disparo, el supuesto responsable abandonó el campamento sin ofrecer explicaciones.

Testigos indicaron que desde entonces no se le ha vuelto a ver.

Fiscalía investiga el caso como homicidio

Aunque algunos agentes intentaron señalar que el disparo pudo haber sido accidental, la Fiscalía de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por homicidio.

Personal ministerial acudió al sitio para recabar evidencias y posteriormente trasladó el cuerpo del elemento al Servicio Médico Forense en la capital del estado.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.

Horas antes realizaban operativos carreteros

De acuerdo con la información disponible, horas antes de los hechos, agentes federales bajo el mando del general Homero Edmundo Blanco Lozada realizaban operativos carreteros en la región.

Se prevé que el cuerpo de Heriberto “N” sea entregado a sus familiares en las próximas horas.

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