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Investigan en Michoacán a diputado por cantar 'narcocorrido'

El Estado anunció que abrió una investigación contra Baltazar Gaona García por interpretar una canción que hace alusión a Díaz Vega, socio de 'El Mayo' Zambada

  • 14
  • Junio
    2026

El Gobierno de Michoacán informó este domingo que abrió una investigación por presunta apología del delito contra el diputado local Baltazar Gaona García, luego de que interpretara públicamente el narcocorrido “Se les peló Baltazar” durante una celebración realizada en el Palacio Legislativo.

La indagatoria fue confirmada por el secretario de Gobierno estatal, Raúl Zepeda Villaseñor, después de que se difundiera en redes sociales un video en el que el legislador, integrante del Partido del Trabajo y presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, canta la pieza musical en el salón de plenos.

La investigación cobra relevancia debido a que el pasado 28 de mayo de 2025 fue aprobada una reforma al Código Penal de Michoacán que sanciona la apología del delito, incluyendo la interpretación pública de narcocorridos en recintos oficiales.

De acuerdo con la información difundida, el propio Gaona García votó a favor de dicha reforma.

Hasta el momento, el legislador no ha emitido una postura pública sobre la polémica generada por el hecho.

La interpretación ocurrió durante una celebración organizada por el Congreso estatal con motivo del Día del Padre, en la que participaron integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE).

Durante el evento, el diputado solicitó a la banda musical interpretar “Se les peló Baltazar” y posteriormente cantó la canción.

El tema hace referencia a Baltazar Díaz Vega, identificado como socio de Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Según fuentes cercanas a la investigación, la canción era una de las favoritas de Baltazar Gaona Sánchez, padre del diputado, quien gobernó durante varios periodos el municipio de Tarímbaro bajo las siglas del PRD y posteriormente del PT.

Las autoridades estatales determinarán si los hechos encuadran en las conductas sancionadas por la reciente reforma penal y si procede alguna acción legal contra el legislador.


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