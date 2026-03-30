INAH invierte en zonas arqueológicas y museos; incluyen a NL

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó un avance del 46% en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos de México, una estrategia que busca modernizar infraestructura cultural y elevar la experiencia de visitantes en todo el país.

Durante la conferencia matutina, el director del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, detalló que el proyecto cuenta con una inversión de $380 millones de pesos y ya impacta a 12 estados, entre ellos Nuevo León, donde se interviene la zona arqueológica de Boca de Potrerillos.

Nuevo León entra al mapa de rescate arqueológico

El funcionario destacó que el programa contempla 46 zonas arqueológicas, 12 museos y espacios vinculados al patrimonio, con acciones que van desde rehabilitación hasta conservación.

Intervenciones en museos emblemáticos

Uno de los proyectos más importantes se realiza en el Museo Nacional de Antropología, donde se ejecuta mantenimiento mayor con una inversión de 40 millones de pesos.

“Estaremos llevando a cabo el mantenimiento mayor de plataformas, del mármol que tiene el recinto y la impermeabilización de distintas áreas”, explicó Vázquez Herrera.

También se trabaja en la renovación de puertas, luminarias, red eléctrica y espacios de servicio, con el objetivo de modernizar uno de los recintos más importantes de América Latina.

Teotihuacán y Templo Mayor, en la lista

El plan incluye acciones en zonas icónicas como Teotihuacán, donde se mejora la infraestructura de acceso, áreas de descanso y señalética, además de una renovación museográfica.

“Estamos trabajando en la señalética, en la guía de visita digital y en el mantenimiento de inmuebles para la prestación de servicios”, detalló.

En el Templo Mayor, las labores se concentran en mantenimiento estructural, fachadas y modernización de instalaciones como elevadores.

El titular del INAH subrayó que este esfuerzo responde a un rezago histórico en la inversión cultural.

“Hace 30 años que no se le invertía a la infraestructura cultural de estos recintos de la mayor importancia”, afirmó.

Además de la rehabilitación física, el programa contempla acciones arqueológicas, mejoras museográficas y estrategias de difusión del patrimonio.

El proyecto busca no solo conservar los sitios, sino hacerlos más accesibles y atractivos para el público, con herramientas digitales y mejores servicios.

“El objetivo es mejorar la experiencia de los y las visitantes a museos y zonas arqueológicas del país”, puntualizó el funcionario.

Con estos avances, el INAH apuesta por fortalecer el turismo cultural rumbo a eventos internacionales como el Mundial de 2026, donde se espera una mayor afluencia de visitantes en todo el país.

Boca de Potrerillos, joya arqueológica de Nuevo León

Boca de Potrerillos es considerada la zona arqueológica más importante del noreste de México. Cuenta con una superficie de 218.7 metros cuadrados y su extensión

Se ubica a la altura del kilómetro 49 de la carretera a Monclova, en el municipio de Mina, Nuevo León. Aproximadamente a 80 kilómetros al noreste de Monterrey y luego por camino de terracería hasta su entrada.

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