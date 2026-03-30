Destacan inversión de $1,500 millones en escuelas artísticas

La Secretaría de Cultura federal anunció una inversión de $1,500 millones de pesos para la rehabilitación de escuelas de educación artística en el país, al tiempo que aclaró el estatus y manejo de la colección Gelman, uno de los acervos más importantes del arte moderno mexicano.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que se trata de la primera intervención integral en más de cuatro décadas en este sistema educativo.

La funcionaria explicó que los recursos han permitido intervenir 1,405 espacios en instituciones culturales, incluyendo salones de danza, música y áreas académicas.

“Hace más de 40 años que no había una inversión ni un plan integral de mantenimiento con una inversión de mil 500 millones de pesos”, subrayó.

Detalló que entre las acciones realizadas se encuentran la rehabilitación de 118 salones de danza, 265 de música y 384 aulas académicas, además de trabajos de impermeabilización en más de 100 escuelas y la mejora de galerías.

También se adquirieron cerca de 23 mil bienes, entre instrumentos musicales, equipo especializado y mobiliario.

“Fue una de las demandas principales de los alumnos”, dijo, al referirse a la compra de instrumentos.

Además, adelantó la creación de un laboratorio en la Escuela Nacional de Arte que será uno de los más importantes de América Latina en investigación cultural.

Ampliación de matrícula y actualización académica

Curiel de Icaza indicó que las mejoras no se limitan a la infraestructura, sino que incluyen la actualización de planes de estudio y la ampliación de la matrícula.

“Estamos actualizando los planes de estudio con los alumnos, con los docentes y haciendo un trabajo integral para ampliar la matrícula”, explicó.

Añadió que ya se trabaja con estados para fortalecer la educación artística tanto formal como no formal, con nuevos anuncios previstos en los próximos meses.

Colección Gelman: seguirá siendo mexicana

En otro tema, la secretaria abordó la situación de la colección Gelman, un acervo privado con obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

Aclaró que la colección permanece en manos de coleccionistas mexicanos y que no ha sido vendida.

“La colección Gelman está en manos de coleccionistas mexicanos”, enfatizó.

Explicó que este conjunto cuenta con obras declaradas como monumento artístico, lo que implica protección legal y la prohibición de exportación definitiva.

“Estas obras solamente pueden salir de manera temporal”, puntualizó.

La funcionaria indicó que la colección ha salido del país en más de 30 ocasiones desde 2010, siempre con permisos oficiales, pero destacó que durante casi dos décadas no se exhibió en México.

“A partir de 2023… pudimos colaborar para poner al centro México y su público”, señaló.

Actualmente, el acervo se exhibe en el Museo de Arte Moderno y permanecerá ahí hasta julio, con miras a integrarse a la oferta cultural durante el Mundial.

Curiel de Icaza dejó claro que la colección deberá regresar al país conforme a la ley.

“La colección tiene que regresar a México cada dos años, como lo marca la ley de aduanas”, explicó.

Añadió que existe un convenio de supervisión por cinco años para garantizar su conservación y seguimiento técnico durante sus traslados internacionales.

“Es gestión, no es adquisición… la colección sigue siendo de coleccionistas mexicanos”, reiteró.

Finalmente, destacó que esta nueva etapa busca equilibrar la proyección internacional del arte mexicano con el acceso del público nacional.

“Se está considerando a México, al pueblo de México, para que puedan ver esta exposición que casi por 20 años no se pudo ver”, concluyó.

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