Italia devuelve a México 27 piezas arqueológicas y fósiles

Italia devolvió a México un lote de 27 piezas arqueológicas y paleontológicas precolombinas recuperadas en operativos contra el tráfico ilegal de bienes

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México recuperó este jueves 27 piezas arqueológicas y paleontológicas precolombinas que permanecían en Italia, luego de una serie de investigaciones y operativos realizados por la unidad de Tutela del Patrimonio Cultural de los Carabineros italianos para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.

La entrega oficial se llevó a cabo en la Embajada de México en Roma, donde el general de brigada Antonio Petti entregó el lote al embajador mexicano Genaro Lozano, acompañado por la directora del Instituto Cultural de México "Tina Modotti", Mónica de la Mora Kuri.

Hoy celebramos una importante ceremonia de restitución de 27 piezas arqueológicas de cultura mexica, maya, zapoteca y nayarita. Agradezco al General Antonio Petti, Comandante Carabineros para Tutela del Patrimonio Cultural, por su excelente trabajo. #mipatrimonionosevende

🇲🇽🇮🇹 pic.twitter.com/NsxdQhS3KB — Genaro Lozano 🌈 (@genarolozano) July 16, 2026

Las piezas recuperadas incluyen objetos arqueológicos de distintas culturas mesoamericanas y fósiles de gran relevancia histórica.

Entre los hallazgos destacan tres cabezas teotihuacanas procedentes del Altiplano Central, fechadas entre 200 a.C. y 650 d.C., que fueron localizadas dentro de una herencia en Milán.

También forman parte del lote dos estatuillas de terracota pertenecientes a la cultura maya del periodo Clásico Temprano, con una antigüedad estimada entre los años 100 y 400 d.C., además de un cajete trípode recuperado mediante una entrega voluntaria en la ciudad de Monza.

Operativos contra el tráfico ilegal

La recuperación de los objetos fue resultado de investigaciones desarrolladas por unidades especializadas de Florencia, Monza, Roma y Ancona.

Las autoridades italianas detectaron varias de las piezas en subastas por internet, colecciones privadas y operaciones de comercio ilícito. En Florencia, por ejemplo, fueron ubicadas 16 piezas precolombinas que eran ofertadas de manera irregular en una plataforma digital.

Además, agentes de la unidad de protección cultural en Venecia interceptaron un envío postal ilegal procedente de Nuevo León que contenía tres peces fósiles del periodo Cretácico tardío.

Durante el acto de entrega, el embajador Genaro Lozano destacó que el valor de estas piezas trasciende cualquier aspecto económico.

Señaló que los objetos representan parte de la memoria histórica del país y constituyen un acto de justicia cultural al regresar elementos que forman parte de la identidad nacional.

El diplomático recordó que desde 2013 México ha logrado la repatriación de más de 840 piezas arqueológicas gracias a la cooperación internacional y a esfuerzos impulsados para combatir el comercio ilegal de patrimonio cultural.

Por su parte, el general Antonio Petti informó que todas las piezas se encuentran en excelentes condiciones de conservación y destacó la colaboración entre ambos países para proteger el patrimonio histórico.

El mando italiano señaló que la recuperación de estos objetos permite restituir elementos fundamentales de la identidad cultural mexicana y devolverlos a su contexto histórico original.

Serán trasladadas a territorio mexicano

Las piezas fueron catalogadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como monumentos arqueológicos propiedad inalienable de la Nación.

Tras su entrega en Roma, serán trasladadas a México, donde las autoridades culturales determinarán si se integran a colecciones museísticas o si regresan a las regiones de donde originalmente fueron extraídas.