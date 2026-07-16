Semarnat: Ahoga el sargazo las playas de Quintana Roo

El sargazo dejó de ser un fenómeno esporádico para convertirse en una crisis recurrente para el Caribe mexicano desde 2011

La llegada masiva de sargazo a las costas de Quintana Roo alcanzó niveles alarmantes, al grado de que diariamente arriban unas 9,000 toneladas del alga marina a las playas del Caribe mexicano, una situación que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, calificó como “gravísima”.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular de la Semarnat señaló que actualmente navegan frente a las costas quintanarroenses alrededor de 90,000 toneladas de sargazo, lo que ha obligado al gobierno federal a reforzar las labores de contención antes de que el fenómeno impacte directamente en las playas y en la actividad turística de la región.

Bárcena explicó que la estrategia prioritaria consiste en retirar el alga en altamar mediante embarcaciones de la Secretaría de Marina, incluida una unidad adicional que será trasladada desde el Pacífico, con el objetivo de recolectar entre 2,500 y 6,000 toneladas.

"Una vez que el sargazo llega a la playa se descompone, genera ácido sulfhídrico y se vuelve tóxico", advirtió la funcionaria, quien destacó que capturarlo mar adentro permite procesarlo y evitar afectaciones ambientales y sanitarias.

Como parte de la estrategia integral, el gobierno federal modificó la carta pesquera para que el sargazo deje de ser considerado un residuo y sea catalogado como un recurso pesquero, lo que facilitará su aprovechamiento productivo y su manejo operativo.

Pide ayuda a hoteleros

La funcionaria también llamó a los empresarios hoteleros del Caribe mexicano a sumarse a las labores de recolección en altamar para impedir que las toneladas del alga alcancen las zonas turísticas y provoquen daños a la imagen de los destinos.

Además, anunció la creación de un Parque de Economía Circular en Puerto Morelos, donde el sargazo podrá transformarse en biomasa, energía y diversos productos comerciales, desde materiales para la industria cosmética hasta artículos de consumo, en un intento por convertir una crisis ambiental en una oportunidad económica.

Un problema que se expandió

El sargazo dejó de ser un fenómeno esporádico para convertirse en una crisis recurrente para el Caribe mexicano desde 2011, año en que se registraron las primeras arribazones masivas en Quintana Roo.

Desde entonces, las temporadas se han vuelto cada vez más intensas y prolongadas, afectando playas, arrecifes, actividad pesquera y el principal motor económico del estado: el turismo.

Especialistas atribuyen el crecimiento del fenómeno al aumento de nutrientes provenientes de grandes ríos sudamericanos, la escorrentía agrícola y el calentamiento de las aguas del Atlántico, factores que favorecieron la formación del denominado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una franja de macroalgas que se extiende desde África occidental hasta el Golfo de México y el Caribe.

Aunque el sargazo es un ecosistema natural en mar abierto y sirve de refugio para peces, tortugas e invertebrados, al llegar a las playas se descompone rápidamente y libera gases como sulfuro de hidrógeno, generando malos olores y riesgos para la salud, además de afectar la imagen turística de los destinos del Caribe mexicano.

Sargazo: del paraíso al problema