La Profepa aseguró en Jalisco un cargamento de 105 hormigas reina del género Pogonomyrmex que pretendía ser enviado ilegalmente a Laos oculto dentro de juguetes

Inicio / Nacional / Profepa frena tráfico ilegal de 105 hormigas reina rumbo a Asia

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un cargamento de 105 hormigas reina que pretendía ser enviado de manera ilegal desde Jalisco hacia Laos.

La intervención ocurrió luego de que una empresa de paquetería reportara un paquete sospechoso procedente del municipio de El Salto.

El envío estaba declarado como “figuras de colección”, pero durante una revisión precautoria se descubrió que ocultaba ejemplares vivos de hormigas del género Pogonomyrmex.

Las escondían dentro de juguetes

De acuerdo con la Profepa, los ejemplares fueron ocultados dentro de juguetes de plástico modificados para transportar fauna viva.

En uno de los objetos se localizaron 22 tubos de ensayo escondidos en la cabeza del juguete. Cada tubo contenía una hormiga reina. Al momento de la inspección, 13 seguían vivas y nueve habían muerto.

Un segundo juguete ocultaba otros 83 tubos de ensayo. En ellos se encontraron 74 hormigas vivas y nueve muertas.

En total fueron asegurados 105 ejemplares, de los cuales 87 sobrevivieron al traslado clandestino.

Tras el hallazgo, las hormigas fueron revisadas por un especialista en mirmecología, disciplina dedicada al estudio de estos insectos.

El experto determinó que mantener una cantidad tan grande de ejemplares en cautiverio resultaba inviable debido a sus necesidades biológicas y condiciones de supervivencia.

Además, confirmó que se trata de una especie nativa con presencia natural en territorio mexicano.

Luego de la evaluación técnica, la Profepa decidió liberar a las 87 hormigas reina que permanecían con vida.

Los ejemplares fueron reintroducidos en el Área Natural Protegida de Cerro Viejo, donde podrán continuar su ciclo biológico en condiciones adecuadas y dentro de su hábitat natural.

La dependencia destacó que la liberación permitió evitar un mayor impacto sobre las poblaciones silvestres de esta especie.

Además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para identificar a los responsables del intento de exportación ilegal.

Asimismo, reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia para combatir el tráfico de vida silvestre, una actividad que representa una amenaza para la biodiversidad y que mantiene una alta demanda en mercados internacionales.