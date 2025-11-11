Cerrar X
Jueces logran que el OAJ se comprometa a pagar indemnizaciones

Tras protestas y reclamos de cerca de 880 jueces y magistrados el Órgano de Administración Judicial realizará el pago único extraordinario el 10 de diciembre

  • 11
  • Noviembre
    2025

Tras las protestas y reclamos de alrededor de 880 jueces y magistrados que denunciaron la falta de pago indemnizatorio, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) realizará el pago único extraordinario el próximo 10 de diciembre de 2025.

De acuerdo con un comunicado oficial, el pago se efectuará de 08:00 a 19:00 horas en el edificio sede del OAJ, ubicado en avenida Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Para recibirlo, será indispensable la presencia de la o el titular, quien deberá acudir con identificación oficial vigente y acompañado de un testigo, también con identificación oficial vigente.

Los jueces y magistrados que exigieron el pago forman parte del grupo que concluyó su encargo tras la reforma judicial, ya sea porque declinaron su candidatura para participar en el proceso de ratificación o porque no resultaron electos por la ciudadanía. 

De acuerdo con el Artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional, estos funcionarios tienen derecho a recibir un pago equivalente a tres meses de salario integrado y veinte días de este por cada año de servicio prestado, además de las demás prestaciones a las que tengan derecho. 

Regularización de pagos para el resto del personal judicial

Además, el OAJ informó que el pago retroactivo al personal de base del Poder Judicial de la Federación se realizará durante la primera quincena de diciembre, mientras que en noviembre se cubrirán prestaciones como la primera parte del aguinaldo, el estímulo por antigüedad, el bono, la despensa, la ayuda al personal operativo y la prima vacacional.

El órgano precisó que desde que asumió funciones el 1° de septiembre de 2025, ha ejecutado acciones que no fueron concluidas por el extinto Consejo de la Judicatura, como la aprobación del nuevo tabulador salarial, aprobado el 5 de septiembre, y la regularización de pagos pendientes.

Aclaró que los niveles 12 al 34 del personal judicial conservaron íntegramente sus percepciones y prestaciones, en respeto a los derechos adquiridos.

Con este anuncio, el Órgano de Administración Judicial da respuesta directa a las inconformidades de los jueces y magistrados que denunciaron públicamente el incumplimiento en los pagos tras la reforma.


