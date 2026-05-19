Posponen discusión de reforma judicial tras propuesta de Claudia

La discusión de la reforma judicial en Nuevo León fue pospuesta formalmente para la segunda quincena de junio.

La decisión se tomó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara una iniciativa federal que busca aplazar hasta el año 2028 la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular.

Ante este nuevo panorama nacional, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado determinó reprogramar la mesa de trabajo denominada “Reforma al Poder Judicial de Nuevo León”, la cual estaba calendarizada para llevarse a cabo este martes 19 de mayo.

La decisión fue comunicada formalmente a los participantes e invitados mediante un oficio de la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Tomás Montoya.

El texto argumenta que la iniciativa del Ejecutivo federal impactaría de manera directa en el rumbo y contenido de los debates que se llevan a cabo en el Congreso local.

Los legisladores locales argumentaron que la suspensión de los trabajos es necesaria para evaluar primero el impacto y los posibles efectos que la propuesta de la mandataria federal tendría sobre las adecuaciones que se pretenden realizar a las leyes estatales.

Con este aplazamiento, el Poder Legislativo de Nuevo León buscará alinear los tiempos locales con la agenda del Congreso de la Unión.

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