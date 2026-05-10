Coahuila propone modelo judicial como ejemplo nacional

El presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, dijo que el modelo de la elección en Coahuila en 2025 para elegir jueces y magistrados, debería ser adoptado a nivel nacional para evitar que los cargos sean ocupados por perfiles que en el mejor de los casos no tenga la capacidad, y en el peor de ellos sean gente infiltrada por el crimen organizado.

Recordó que en 2025, Coahuila trabajó con el Poder Ejecutivo y Legislativo para integrar planillas que fueron valoradas y aprobadas por estos poderes, y finalmente sometidas a votación de los ciudadanos, con el fin de evitar que los cargos fueran ocupados por personas sin la preparación y la capacidad suficiente para desempeñarse en ellos.

“Ojalá pueda ser valorado por la Cámara de Diputados que se analice el modelo Coahuila, donde fue una votación por planillas y no una votación directa como se hizo a nivel nacional, estamos abiertos para platicarlos con las y los legisladores federales, y que el modelo pueda servir para que la elección de juzgadoras y juzgadores locales sea la mejor”, dijo Mery Ayup.

Agregó que la Reforma Judicial tiene que hacer crecer a los Poderes Judiciales con perfiles capaces, de idoneidad, para mejorar su desempeño, y no dejarlo a la suerte como se hizo en muchas otras partes.

“Tiene que hacerse una evaluación, una tómbola no puede hacer una evaluación de quién sí puede ir a una elección, se tiene que analizar por un comité el perfil de cada juzgador o cada juzgadora, tienen que aplicarse exámenes”.

Dijo que los perfiles en Coahuila tienen una carrera judicial, y ello le brinda experiencia a quienes ocupan estos cargos.

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