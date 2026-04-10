Sheinbaum celebra designación de Katia Itzel rumbo al Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la árbitra Katia Itzel García tras ser designada por la FIFA para participar en la Copa del Mundo de 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó el perfil de la silbante mexicana, quien marcará un precedente en el futbol internacional.

“Muchas felicidades, es una mujer que no solamente es una extraordinaria árbitra, sino también una mujer muy completa en todos los sentidos”, expresó.

Lee la nota completa: Designa FIFA los árbitros para la Copa Mundial 2026

Impulso al arbitraje femenino en México

Sheinbaum aprovechó el anuncio para subrayar que su administración trabaja en fortalecer la participación de mujeres en el arbitraje y el deporte.

“Estamos fortaleciendo para que se incentive el arbitraje, no solamente en fútbol, sino en demás deportes”, explicó.

Entre las acciones, mencionó la actualización de programas en la Escuela Nacional de Entrenadores y el impulso a la formación de nuevos jueces.

Destacó que contar con más árbitros capacitados también impacta en el desempeño deportivo del país a nivel internacional.

“Si tenemos una fuerte capacitación y un mayor número de jueces árbitros, eso ayuda a que México tenga competitividad”, afirmó.

Agregó que esta estrategia también es clave en disciplinas de apreciación como los clavados, donde la calidad del arbitraje influye directamente en los resultados.

La jefa del Ejecutivo reiteró que el objetivo es ampliar la participación femenina en todos los ámbitos deportivos.

“Se está buscando más participación de las mujeres en el arbitraje en todos los deportes… no solo en el arbitraje, sino en el deporte en general”, puntualizó.

Primera árbitra central mexicana en un Mundial varonil

La designación de Katia Itzel García forma parte del listado oficial de árbitros principales, asistentes y de video para el Mundial que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Con ello, se convertirá en la primera mujer mexicana en desempeñarse como árbitra central en un Mundial masculino, junto a César Arturo Ramos Palazuelos, quien también representará al país en el torneo.

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