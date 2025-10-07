Kevin, sobreviviente de explosión en Iztapalapa, recibe alta

Kevin, el sobreviviente de 19 años, fue recibido por su familia y trabajadores del hospital con aplausos y porras, después de ser dado de alta tras sobrevivir a la explosión de una pipa en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre.

El joven permaneció 27 días hospitalizado debido a quemaduras en varias partes del cuerpo, pero logró recuperarse y regresar con su familia. Al salir acompañado de su madre Coral, caminó hasta donde lo esperaban su esposa y su hijo de nueve meses, a quienes abrazó emocionado.

"Fue difícil, pero tuve mis motivaciones", declaró Kevin, quien aseguró que su fuerza para salir adelante fue el apoyo de su familia.

Kevin se convirtió en el paciente número 42 en ser dado de alta de los 94 lesionados por el accidente en el Puente de la Concordia.

Durante su estancia, los médicos destacaron su rápida evolución y señalaron que no necesitará injertos de piel gracias a los parches especiales que le fueron colocados, lo que su madre calificó como un “milagro”.

El accidente del 10 de septiembre provocó la muerte de 31 personas, dejó 12 hospitalizadas y 41 altas médicas, mientras la Ciudad de México brindó apoyo a las familias afectadas y la Fiscalía capitalina continúa con la investigación de los hechos.

