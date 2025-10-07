Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T190348_274_ff7aa8c413
Nacional

Kevin, sobreviviente de explosión en Iztapalapa, recibe alta

El joven permaneció 27 días hospitalizado debido a quemaduras en varias partes del cuerpo, pero logró recuperarse y regresar con su familia

  • 07
  • Octubre
    2025

Kevin, el sobreviviente de 19 años, fue recibido por su familia y trabajadores del hospital con aplausos y porras, después de ser dado de alta tras sobrevivir a la explosión de una pipa en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre.

El joven permaneció 27 días hospitalizado debido a quemaduras en varias partes del cuerpo, pero logró recuperarse y regresar con su familia. Al salir acompañado de su madre Coral, caminó hasta donde lo esperaban su esposa y su hijo de nueve meses, a quienes abrazó emocionado.

"Fue difícil, pero tuve mis motivaciones", declaró Kevin, quien aseguró que su fuerza para salir adelante fue el apoyo de su familia.

Kevin se convirtió en el paciente número 42 en ser dado de alta de los 94 lesionados por el accidente en el Puente de la Concordia.

Durante su estancia, los médicos destacaron su rápida evolución y señalaron que no necesitará injertos de piel gracias a los parches especiales que le fueron colocados, lo que su madre calificó como un “milagro”.

El accidente del 10 de septiembre provocó la muerte de 31 personas, dejó 12 hospitalizadas y 41 altas médicas, mientras la Ciudad de México brindó apoyo a las familias afectadas y la Fiscalía capitalina continúa con la investigación de los hechos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_660b8132f0
Pemex lanza campaña de prevención del cáncer de mama en Reynosa
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
c02c10ad_ae94_4c11_a229_87b2a2334c9f_33dcb33910
Conflicto en Tampico deja seis muertos y tres heridos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_63a8994282
Piden estudios en la zona de Catujanes para posibles desalojos
oms_gaza_bc9e5be971
OMS liderará reconstrucción del sistema sanitario en Gaza
EH_UNA_FOTO_2_8f52a1a564
Presenta Ramos Arizpe Ley de Ingresos con alza del 4%
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×