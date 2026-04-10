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Nacional

Vinculan a proceso a Kevin 'N' por múltiple homicidio en Tecámac

Afuera del IMSS, varias personas fueron atropelladas por el hombre quien, de acuerdo con las investigaciones, las atropello por conducir a exceso de velocidad.

  • 10
  • Abril
    2026

Kevin “N” fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, tras el atropellamiento que dejó cuatro personas sin vida afuera del Hospital General Regional 200 del IMSS, en Tecámac, Estado de México. El caso, ocurrido el pasado 6 de abril de 2026, también dejó al menos 11 personas lesionadas.

La autoridad judicial determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones. Será el próximo 12 de abril cuando se defina su situación jurídica en una nueva audiencia. 

¿Cómo ocurrió el atropellamiento en el IMSS de Tecámac?

Los hechos se registraron durante la madrugada, cuando varias personas esperaban noticias de un familiar internado en el hospital. De acuerdo con las investigaciones, Kevin “N” conducía a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad.

El conductor habría ignorado un semáforo y un reductor de velocidad antes de impactar otro vehículo, perder el control y subir a la banqueta, donde arrolló a quienes se encontraban afuera del hospital.

El saldo fue de cuatro integrantes de una misma familia sin vida, dos mujeres y dos hombres, además de múltiples heridos que fueron trasladados para atención médica.

Tras el impacto, Kevin “N” resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. Sin embargo, al recibir el alta médica fue detenido por agentes de la Fiscalía del Estado de México e ingresado al penal de Ecatepec

Uno de los elementos que llamó la atención en el caso fue que intentó hacerse pasar por menor de edad para evitar responsabilidades legales, aunque posteriormente se confirmó que tiene 21 años.

Posibles consecuencias legales

El Ministerio Público imputó a Kevin “N” por homicidio y lesiones. De comprobarse su responsabilidad, podría enfrentar décadas de prisión, especialmente por tratarse de múltiples víctimas y por las agravantes relacionadas con el consumo de alcohol y la conducción en ese estado.

Mientras tanto, seis personas permanecen hospitalizadas en estado delicado, y familiares de las víctimas han solicitado que el caso no quede impune.


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