'Habrá justicia': Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero

La presidenta lamentó el homicidio del líder citricultor de Apatzingán, ocurrido en Michoacán, y confirmó que el gabinete de seguridad colabora con la fiscalía

  • 21
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su pesar por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien fue hallado sin vida el lunes tras haber sido torturado y ejecutado en la región de Los Tepetates, Michoacán.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó el hecho como “muy triste y lamentable” y subrayó que el Gobierno de México apoyará a las autoridades estatales y a la Fiscalía de Michoacán para capturar a los responsables.

“Tiene que haber justicia en este caso. Está todo el gabinete de seguridad apoyando para que se esclarezca este crimen”, afirmó.

Apoyo federal a las investigaciones

La mandataria informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un reporte detallado sobre el caso durante la reunión del Gabinete de Seguridad.

El funcionario confirmó la detención de Rigoberto “N”, alias “El Plátano”, presunto implicado en el asesinato del líder limonero, quien encabezaba desde hace años la defensa de los productores de la región.

“Hoy se presentó una larga exposición sobre el tema, y será el gabinete de seguridad quien amplíe la información más adelante”, puntualizó.

Cabe señalar que Bernardo Bravo, conocido por su activismo en defensa de los productores de limón del Valle de Apatzingán, también coordinaba el Tianguis Limonero, principal centro de comercialización del cítrico en la entidad.

De acuerdo con reportes locales, Bravo había denunciado los bajos precios de venta y las extorsiones del crimen organizado, que afectan a los campesinos de la región, donde operan al menos cinco grupos delictivos.

Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró su compromiso con las familias de las víctimas y con la recuperación de la seguridad en la región.

“Es un hecho doloroso y muy lamentable, tiene que haber justicia por la muerte de este dirigente y comerciante del limón”, concluyó.


Comentarios

