Lamenta Presidencia que joven de 17 años matara a Carlos Manzo

Claudia Sheinbaum pidió reflexionar sobre las causas sociales que llevaron a un joven de 17 años a asesinar al alcalde de Uruapan

  • 07
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó profundamente que el presunto responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sea un joven de apenas 17 años, y pidió al país reflexionar sobre las causas sociales que llevan a la juventud a involucrarse en la violencia.

“Ningún mexicano quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales. Fueron 36 años de abandono hacia la juventud”, declaró la mandataria, aludiendo a los gobiernos neoliberales que, dijo, dejaron un vacío de oportunidades.

Sheinbaum reiteró que la estrategia de seguridad nacional no puede limitarse a la actuación de las fuerzas armadas o policiales, sino que debe atacar de raíz los problemas sociales.

“Una estrategia de seguridad debe tener la parte formal, la policía, la Guardia Nacional, pero también la atención a las causas, la atención a los jóvenes”, enfatizó.

Para la mandataria, el asesinato cometido por un menor de edad refleja el resultado del abandono y la falta de oportunidades para muchos adolescentes en México. 

“La violencia no se origina de la nada, surge cuando se cierra el futuro a los jóvenes”, añadió.

Además, destacó que su gobierno impulsa programas educativos, culturales y deportivos para brindar alternativas reales a las nuevas generaciones y evitar su reclutamiento por el crimen organizado.

Explicó que la clave está en reconstruir el tejido social desde los hogares y las comunidades, fomentando la esperanza y el sentido de pertenencia.

“No podemos rendirnos ante la violencia; tenemos que ofrecer caminos distintos”, afirmó.

Plan Michoacán y compromiso con la paz

En ese contexto, la titular del Poder Ejecutivo federal anunció que este domingo se presentará el Plan Michoacán, un proyecto integral de reconstrucción social y fortalecimiento de la seguridad.

El plan busca recuperar espacios públicos, mejorar la educación y abrir oportunidades de empleo para los jóvenes, con la participación de los tres niveles de gobierno.

“La seguridad no se construye solo con armas, sino con justicia, oportunidades y esperanza”, concluyó Sheinbaum al expresar su solidaridad con las familias afectadas por la violencia en Michoacán.


