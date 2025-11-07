Lamenta Presidencia que joven de 17 años matara a Carlos Manzo
Claudia Sheinbaum pidió reflexionar sobre las causas sociales que llevaron a un joven de 17 años a asesinar al alcalde de Uruapan
- 07
-
Noviembre
2025
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó profundamente que el presunto responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sea un joven de apenas 17 años, y pidió al país reflexionar sobre las causas sociales que llevan a la juventud a involucrarse en la violencia.
“Ningún mexicano quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales. Fueron 36 años de abandono hacia la juventud”, declaró la mandataria, aludiendo a los gobiernos neoliberales que, dijo, dejaron un vacío de oportunidades.
Sheinbaum reiteró que la estrategia de seguridad nacional no puede limitarse a la actuación de las fuerzas armadas o policiales, sino que debe atacar de raíz los problemas sociales.
“Una estrategia de seguridad debe tener la parte formal, la policía, la Guardia Nacional, pero también la atención a las causas, la atención a los jóvenes”, enfatizó.
Para la mandataria, el asesinato cometido por un menor de edad refleja el resultado del abandono y la falta de oportunidades para muchos adolescentes en México.
“La violencia no se origina de la nada, surge cuando se cierra el futuro a los jóvenes”, añadió.
Además, destacó que su gobierno impulsa programas educativos, culturales y deportivos para brindar alternativas reales a las nuevas generaciones y evitar su reclutamiento por el crimen organizado.
Explicó que la clave está en reconstruir el tejido social desde los hogares y las comunidades, fomentando la esperanza y el sentido de pertenencia.
“No podemos rendirnos ante la violencia; tenemos que ofrecer caminos distintos”, afirmó.
Plan Michoacán y compromiso con la paz
En ese contexto, la titular del Poder Ejecutivo federal anunció que este domingo se presentará el Plan Michoacán, un proyecto integral de reconstrucción social y fortalecimiento de la seguridad.
El plan busca recuperar espacios públicos, mejorar la educación y abrir oportunidades de empleo para los jóvenes, con la participación de los tres niveles de gobierno.
“La seguridad no se construye solo con armas, sino con justicia, oportunidades y esperanza”, concluyó Sheinbaum al expresar su solidaridad con las familias afectadas por la violencia en Michoacán.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas