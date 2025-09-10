Cerrar X
Libera Federación de impuestos a quienes colaboren en el Mundial

El Paquete Económico 2026 contempla que FIFA y quienes participen en la organización de la Copa Mundial 2026 en México no paguen impuestos

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Paquete Económico 2026, en el que se establece que las personas físicas y morales que participen en la organización, desarrollo y actividades vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedarán exentas del pago de impuestos durante el próximo año.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta medida responde a la Garantía y Declaración Gubernamental firmada en 2018, donde México se comprometió con la FIFA a facilitar condiciones operativas para el torneo.

El gobierno federal argumentó que la celebración del Mundial representará una “ocasión histórica” que detonará beneficios en la economía nacional, sobre todo en los sectores de turismo, transporte, hotelería, comercio y servicios digitales, ante la llegada de millones de visitantes internacionales.

Exenciones incluidas en la Ley de Ingresos

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2026 precisa que las actividades relacionadas con la organización, partidos, pruebas y eventos oficiales del Mundial quedarán libres de obligaciones como retención, traslado, recaudación y entero de impuestos desde el último cuatrimestre de 2025.

Cabe señalar que para acceder a este régimen, la FIFA deberá entregar a la autoridad tributaria un listado con las personas físicas y morales que participen directamente en la organización.

Posteriormente, el SAT emitirá reglas generales para clasificar a los beneficiarios y definir el tipo de exención que aplicará a cada uno.

México, socio en la Copa del Mundo 2026

El Mundial 2026 será el primero en realizarse de forma conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, y se prevé que sea el más grande en la historia de la FIFA, con 48 selecciones y decenas de sedes.

“El gobierno cumple con un compromiso previo y aprovecha una oportunidad para potenciar la economía nacional con uno de los eventos deportivos más vistos en el planeta”, indicó Hacienda.


