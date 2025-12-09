Anuncia México reunión con EUA por disputa del Tratado de Aguas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que sostendrá una reunión con funcionarios de Estados Unidos para abordar la creciente tensión bilateral por el Tratado de Aguas de 1944, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer un arancel del 5% a las exportaciones mexicanas.

De acuerdo con Sheinbaum, la reunión se realizará a las 14:00 horas, y tendrá como objetivo revisar la situación actual del cumplimiento del acuerdo binacional que regula la entrega de agua entre ambos países.

Trump presiona: exige entrega inmediata de agua

Cabe recordar que Trump lanzó una advertencia pública acusando a México de violar el tratado y de perjudicar al sector agrícola texano.

“México sigue violando nuestro Tratado Integral del Agua, y esta violación está perjudicando gravemente a nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS”, escribió el mandatario en redes sociales.

El presidente republicano aseguró que México debe más de 800,000 acres-pies de agua, equivalentes a más de 986 millones de metros cúbicos, acumulados en cinco años.

Según su ultimátum, Washington requiere que México libere 200,000 acres-pies, equivalentes a 246 millones de metros cúbicos aproxidamente antes del 31 de diciembre, y el resto en los meses posteriores.

El lunes 8 de diciembre, Trump autorizó la documentación necesaria para imponer un arancel del 5% si no se libera de inmediato un volumen de 246.6 millones de metros cúbicos que Estados Unidos considera pendientes.

Crisis agrícola en Texas eleva la presión

La amenaza del presidente estadounidense ocurrió horas después de reunirse en la Casa Blanca con líderes agrícolas del sur de Texas, acompañados por el gobernador Greg Abbott y el senador Ted Cruz, quienes han intensificado la presión para que México cumpla el tratado.

Trump afirmó que cada retraso aumenta las pérdidas económicas para los agricultores texanos, quienes enfrentarían, según dijo, “la peor crisis en décadas”, una situación que también fue reconocida por su secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

El tratado de 1944: obligaciones para ambos países

El Tratado de Aguas de 1944 establece que Estados Unidos debe entregar a México 1,850 millones de metros cúbicos anuales del Río Colorado, mientras que México debe enviar 2,185 millones de metros cúbicos del Río Bravo en ciclos de cinco años.

Washington sostiene que México no ha cumplido el volumen pactado, mientras que autoridades mexicanas argumentan que las variaciones climáticas, sequías extremas y la disponibilidad real del caudal han complicado el cumplimiento en tiempo.

Por su parte, Sheinbaum adelantó que el gobierno mexicano buscará evitar una escalada comercial y resolver el diferendo mediante diálogo diplomático, aunque reiteró que México defenderá su soberanía y también planteará sus propias preocupaciones sobre el manejo del agua en la región fronteriza.

