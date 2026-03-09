Libera Miami Dolphins a Tua Tagovailoa tras seis temporadas

Los Miami Dolphins anunciaron que liberarán al mariscal de campo Tua Tagovailoa al inicio del nuevo año de la liga, una decisión que marcará el final de su etapa con el equipo tras seis temporadas.

La franquicia confirmó la noticia mediante un comunicado oficial este lunes.

De acuerdo con reportes, el movimiento se ejecutará después del 1 de junio para permitir que el equipo divida el impacto financiero en dos temporadas.

El gerente general de los Dolphins, Jon-Eric Sullivan, explicó que la organización optó por iniciar una nueva etapa en la posición más importante del equipo.

“Recientemente informé a Tua y a sus representantes que vamos a tomar una nueva dirección en la posición de mariscal de campo y que lo liberaremos después del inicio del nuevo año de la liga”, indicó el directivo.

Impacto récord en el tope salarial

La salida del quarterback tendrá consecuencias financieras significativas para Miami. La franquicia absorberá aproximadamente $99 millones de dólares en dinero muerto, una cifra que representa un récord en la historia de la National Football League.

Al designarlo como corte posterior al 1 de junio, el impacto se dividirá en dos años:

$67.4 millones de dólares en 2026

$31.8 millones de dólares en 2027

Aunque el dinero ya estaba comprometido en su contrato, esta cantidad ocupará espacio dentro del tope salarial del equipo, limitando su capacidad para firmar o retener jugadores.

La cifra supera incluso el impacto que generó la salida de Russell Wilson de los Denver Broncos, que rondó los $85 millones de dólares.

Una relación que terminó tras seis temporadas

Tagovailoa, nacido en Hawái y seleccionado con la quinta elección global del Draft 2020, llegó a Miami después de una destacada carrera universitaria con Alabama Crimson Tide.

Se convirtió en titular a tiempo completo en 2021 y comenzó a consolidarse como el líder ofensivo del equipo. Su mejor etapa llegó en 2022 bajo el mando del entrenador en jefe Mike McDaniel, cuando lanzó para 3,548 yardas y 25 touchdowns.

Sin embargo, esa temporada también estuvo marcada por problemas de salud tras sufrir varias conmociones cerebrales, situación que incluso llevó a la liga a revisar sus protocolos médicos.

En 2023, el quarterback firmó el mejor año de su carrera al liderar la NFL en yardas por pase con 4,624, además de lanzar 29 touchdowns.

Durante esa campaña disputó todos los partidos de Miami, incluida la derrota en la ronda de comodines de la Conferencia Americana ante los Kansas City Chiefs.

Ese rendimiento llevó a la franquicia a firmarlo en 2024 con una extensión de cuatro años y $212.4 millones de dólares, la más alta en la historia del equipo.

Aunque en 2024 lideró la liga en porcentaje de pases completos, el quarterback volvió a enfrentar problemas físicos. Se perdió seis partidos por una conmoción cerebral y una lesión en la cadera.

La irregularidad continuó en la temporada 2025, cuando terminó enviando a la banca en los últimos tres partidos después de lanzar 15 intercepciones, la cifra más alta de su carrera.

