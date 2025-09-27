Cerrar X
Liberan a 38 presuntos miembros de Los Jahzer en Michoacán

Un juez federal declaró ilegal la detención de 38 presuntos integrantes de Los Jahzer, grupo armado vinculado a la congregación religiosa La Luz del Mundo

Un juez federal declaró ilegal la detención de 38 presuntos integrantes de Los Jahzer, grupo armado vinculado a la congregación religiosa La Luz del Mundo, quienes habían sido arrestados el pasado martes en Michoacán.

La audiencia, que se extendió por más de seis horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Morelia, concluyó con la liberación de los detenidos, originarios del Estado de México, Jalisco, Nayarit y Michoacán.

La jueza de Distrito Penal, Yaksi Kinari Alquicira Vázquez, determinó que hubo irregularidades en el proceso, como la demora de casi 12 horas en la puesta a disposición de los arrestados ante el Ministerio Público Federal.

Además, la defensa señaló que los hombres no estaban armados al momento de su detención ni fueron obligados a permanecer en el predio de Vista Hermosa, donde se realizó el operativo. Entre ellos se encontraba un ciudadano estadounidense.

Aunque inicialmente se les imputaban los delitos de asociación delictuosa y portación de armas de fuego, estos quedaron sin efecto tras la resolución judicial, por lo que los 38 hombres recuperaron su libertad la noche del viernes.

¿Quiénes son Los Jahzer?

El grupo conocido como Los Jahzer, antes llamado Grupo Jericó, fue creado como guardia personal de los líderes de La Luz del Mundo. Su función principal es proteger a los jerarcas de la iglesia, sus familias, propiedades y eventos masivos como la Santa Cena.

De acuerdo con testimonios, actúan bajo órdenes directas del denominado "Apóstol de Jesucristo", primero de Samuel Joaquín Flores y actualmente de su hijo, Naasón Joaquín García, preso en Estados Unidos por delitos sexuales.


