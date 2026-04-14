Liberan en EUA a esposa de César Duarte tras detención migratoria

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue liberada en Estados Unidos luego de permanecer detenida por autoridades migratorias tras ser asegurada el pasado 25 de marzo en El Paso, Texas.

La mujer estuvo recluida en un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante cerca de tres semanas, hasta que su nombre dejó de aparecer en el sistema oficial de detenidos, lo que confirmó que ya no se encuentra bajo custodia federal.

Liberación sin detalles sobre condiciones legales

Hasta ahora, autoridades estadounidenses no han informado bajo qué condiciones se autorizó su liberación, ni si obtuvo algún beneficio migratorio, libertad supervisada o si continúa sujeta a un procedimiento administrativo.

Este tipo de liberaciones puede darse bajo esquemas como comparecencias periódicas o procesos abiertos sin detención, sin embargo, en este caso no se ha detallado públicamente cuál es su estatus actual.

Fuentes cercanas señalaron que Gómez Fong ya se encuentra fuera del centro de detención y en contacto con su familia, aunque sin emitir declaraciones públicas.

Detención derivó de revisión migratoria en la frontera

La captura ocurrió en un punto clave de vigilancia migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, donde agentes federales realizan inspecciones constantes a personas con estatus irregular.

El caso fue manejado como un procedimiento administrativo, sin que se le imputaran delitos penales en territorio estadounidense, lo que concentró la atención en su condición migratoria.

Orden de aprehensión vigente en México

Más allá de su situación en Estados Unidos, Gómez Fong enfrenta procesos legales en México. Desde 2020 existe una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en esquemas de desvío de recursos públicos durante la administración de su esposo.

Las investigaciones la ubican como parte de una red que habría operado a través de empresas para el manejo irregular de recursos, en un caso que forma parte de uno de los mayores escándalos de corrupción en Chihuahua.

Autoridades mexicanas han señalado que su nombre aparece vinculado a estructuras financieras utilizadas para movilizar recursos públicos, lo que la coloca dentro de las indagatorias por peculado y operaciones indebidas.

Este entramado habría permitido el desvío de grandes cantidades de dinero durante el sexenio de César Duarte, caso que continúa en proceso judicial.

Liberación no cancela posibles acciones legales

La liberación en territorio estadounidense no implica la cancelación de los procesos abiertos en México, por lo que su situación jurídica sigue vigente.

Incluso, autoridades mexicanas han contemplado la posibilidad de solicitar su deportación para que enfrente la justicia, lo que mantiene el caso activo en ambos países.

En este contexto, la salida de custodia en Estados Unidos añade un nuevo elemento a un expediente que sigue generando implicaciones legales y políticas, sin que hasta ahora exista una resolución definitiva.

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