Llega a México Hernán Bermúdez, líder de La Barredora

La mañana de este jueves 18 de septiembre de 2025, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de la organización criminal La Barredora, llegó a México procedente de Paraguay.

El avión aterrizó a las 11:11 horas en el Aeropuerto de Tapachula, Chiapas.

Según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el traslado se realizó gracias a la coordinación del Gabinete de Seguridad, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, la SRE y el INM, con apoyo de las autoridades paraguayas.

Un segundo vuelo trasladará a Bermúdez Requena al Aeropuerto de Toluca, Estado de México, para ser ingresado al Centro Federal de Reinserción Social El Altiplano.

La SSPC detalló que la expulsión de Paraguay se produjo tras verificar que su ingreso y estancia eran irregulares, y que la acción busca cumplir con la orden de aprehensión vigente desde febrero de 2025 por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Bermúdez Requena se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Tabasco y, según informes de inteligencia, habría tenido vínculos con organizaciones criminales desde 1999.

Las autoridades mexicanas subrayan que su captura es parte de los esfuerzos para desmantelar estructuras delictivas y garantizar la seguridad pública.

Tras su ingreso al penal federal, el detenido enfrentará los procesos correspondientes por los delitos que se le imputan, mientras que las autoridades continuarán con la investigación sobre sus posibles vínculos con otras actividades delictivas.