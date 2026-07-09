Pato Merlín llega a la Lotería Nacional con billete conmemorativo

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que Merlín logró ocupar un lugar especial en el corazón de los mexicanos

El Pato Merlín, que conquistó a miles de aficionados durante el Mundial 2026 con sus paseos por la Ciudad de México vestido con calcetines y la playera de la selección mexicana, fue homenajeado por la Lotería Nacional al convertirse en la imagen del Billete Conmemorativo del Sorteo No. 2891.

Merlín se convierte en un fenómeno viral y símbolo del torneo

Acompañado por su dueña, Karla Ivette Gómez, el simpático emplumado se convirtió en uno de los personajes más representativos de la Copa del Mundo y en un fenómeno viral en redes sociales, donde su carisma despertó el cariño de personas dentro y fuera del país.

Durante la develación del billete conmemorativo, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que Merlín logró ocupar un lugar especial en el corazón de los mexicanos al representar la sencillez, la alegría y el vínculo familiar que conectó con miles de personas durante el torneo.

El Sorteo No. 2891 se realizará el próximo 24 de julio y ofrecerá un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series, además de una bolsa total de 51 millones de pesos, con el Pato Merlín como protagonista de la emisión especial.