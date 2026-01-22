Llegan a Chile brigadistas mexicanos para combatir incendios

México envió brigadistas a Chile para apoyar las labores de combate a los incendios forestales que afectan al sur de ese país, emergencia que ha dejado al menos 21 personas fallecidas y miles de damnificados en las regiones de Ñuble y Biobío.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un contingente de 145 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) arribó a la ciudad de Concepción, desde donde se coordinarán las acciones de apoyo en las zonas más afectadas por los siniestros.

Arribo de brigadistas mexicanos a territorio chileno

De acuerdo con la Cancillería, el despliegue del personal especializado se realizó siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de una misión de cooperación internacional ante la emergencia ambiental que enfrenta Chile.

Los brigadistas mexicanos cuentan con experiencia en el combate de incendios forestales de gran magnitud y se integrarán a los operativos locales para apoyar en la contención y control del fuego.

Coordinación interinstitucional para la misión de apoyo

La SRE detalló que esta misión fue organizada de manera conjunta por la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de la Defensa y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Las dependencias federales coordinaron el traslado, logística y operación del contingente, con el objetivo de brindar apoyo técnico especializado a las autoridades chilenas durante la emergencia.

Chile decreta duelo nacional por las víctimas

En medio de la tragedia, el presidente de Chile, Gabriel Boric Font, decretó duelo nacional para los días jueves 22 y viernes 23 de enero, en memoria de las 21 víctimas mortales que han dejado los incendios forestales en Ñuble y Biobío.

En medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional para hoy jueves 22 y mañana viernes 23 de enero, con el fin de honrar la memoria de los 21 compatriotas que… pic.twitter.com/DoeKRIAPZV — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 22, 2026

La medida busca rendir homenaje a las personas fallecidas y acompañar a las familias afectadas por una de las emergencias más graves registradas en el sur del país en los últimos años.

Mensajes de solidaridad entre México y Chile

El presidente chileno Gabriel Boric agradeció públicamente el respaldo del Gobierno mexicano. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México mantiene una política de solidaridad internacional ante situaciones de emergencia.

La Cancillería mexicana subrayó que este gesto reafirma los lazos de cooperación entre ambos países, recordando que Chile ha brindado apoyo a México en episodios similares.

Balance de daños por los incendios forestales

Según cifras del Ejecutivo chileno, los incendios han provocado más de 20 mil personas damnificadas, al menos 817 viviendas destruidas y más de 40 mil hectáreas calcinadas en las regiones afectadas, ubicadas entre 400 y 500 kilómetros al sur de Santiago.

Las autoridades mantienen activos diversos operativos de emergencia para atender a la población, evaluar daños y reducir riesgos ante la persistencia de condiciones adversas.

Autoridades recorren las zonas afectadas

El presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, se desplegaron en las zonas siniestradas para supervisar las labores de atención y apoyo a las comunidades afectadas.

Ambos coincidieron en que corresponde al actual Gobierno atender la emergencia, mientras que la siguiente administración deberá encabezar las tareas de reconstrucción.





